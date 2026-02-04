議員來稿．黃永威｜對接「十五五」規劃：自立自強，香港智造

來稿作者：黃永威議員



國家「十五五」規劃建議為未來五年發展畫出藍圖，當中將「加快高水平科技自立自強」列為根據國家發展戰略規劃建議12項戰略中的重要任務，更明確提出四大核心部署——加強原始創新和關鍵核心技術攻關、推動科技與產業創新深度融合、一體推進教育科技人才發展、深入推進數字中國建設，這不僅為國家科技發展定調，更為香港指明了以「原創性」為核心的創科發展方向。



作為國際創新科技中心，香港擁有世界級的科研體系，特區政府近年持續加大科研投入，並透過InnoHK創新香港研發平台，資助設立16所人工智能及機器人科技相關研發實驗室，現時正逐步釋放相當於近250萬部高端手提電腦同時運算的總算力（目標達5,000 PFLOPS）。與此同時，香港高校在基礎研究領域的國際影響力持續提升，在生命科學、人工智能等領域的基礎研究成果屢獲突破，為攻關核心技術儲備大量科研人才，這正是香港響應國家戰略、參與原始創新攻關的核心優勢。

原創技術的價值實現，離不開成果轉化與產業落地，《2023年施政報告》宣布成立的香港微電子研發院（MRDI） 預計於今年上半年開始營運兩條第三代半導體（碳化矽和氮化鎵）中試線（Pilot Lines），首批本地初創企業已排期試產。這代表典型的「發揮香港所長」，香港高校在微電子設計上有深厚積累，通過中試線，香港能幫助初創企業完成從「實驗室原型」到「大規模生產」的關鍵躍遷。

「十五五」規劃建議明確提出要強化科技基礎條件自主保障，加快重大科技成果高效轉化應用，加強知識產權保護，強化科技創新主體地位，支持企業承擔國家科技攻關任務。而知識產權（IP）正是連接創新與產業的關鍵，更是新質生產力的核心價值載體。全球超過六成的專利申請來自亞洲，香港又擁有健全的法治體系和國際化的知識產權服務體系，具備發展成為「區域知識產權貿易中心」的天然優勢。唯有推動知識產權資產化與融資，解決中小企研發的資金瓶頸，才能讓香港的原創技術走出實驗室、走進產業鏈，真正落實規劃中「科技與產業深度融合」的要求。

科技自立自強，離不開人才的支撐，這與「十五五」規劃建議提及的「一體推進教育科技人才發展」的部署緊密相關。規劃提出要圍繞科技創新、產業發展和國家戰略需求協同育人，加快建設國家戰略人才力量，深化國際交流合作，建立高技術人才移民制度，引育世界優秀人才。這一部署為香港吸引國際頂尖人才打開了廣闊空間。香港不僅要引進科研人才，更要搭建涵蓋IP估值、法律、交易的專業人才庫，推出專項招聘補貼，吸引全球優秀人才來港發展，構建完整的知識產權商品化生態。與此同時，要進一步完善產業支持體系，擴大「新型工業化支援計劃」，將工廠硬件改造納入資助範圍，採用靈活審批方式，加快項目落地；更要編織IP立體保護網，加強與內地的執法協作，嚴厲打擊侵權行為，為原創技術保駕護航。

最後，筆者必須指出，在人工智能將成為主導的年代，「十五五」規劃建議提出以算力、算法、數據為底座，深化「人工智能+」行動，驅動全產業數智化轉型。河套香港園區的正式啟用，標誌着香港與深圳的創科合作邁入實質階段，而北部都會區沙嶺數據園區的即將啟建，將進一步補齊香港算力基礎設施的短板，為人工智能、數字技術等領域的原創研發提供支撐。香港要把握這一機遇，落實「前研後產」的發展模式，以北部都會區為基地，打造「工業創新園」。

「好風憑借力，送我上青雲」——國家科技自立自強的戰略佈局與四大部署，是香港創科產業突破發展瓶頸的重要契機。香港的原創性，不僅體現在實驗室裏技術突破，更需將創新轉化為產業價值的能力。以「十五五」規劃為指引，緊扣四大科技發展部署，以北部都會區和河套地區為核心，打響「香港智造」品牌，建立IP融資生態，強化產業配套與人才支撐，香港必能在國家科技自立自強的進程中，發揮獨特作用，為國家科技強國建設貢獻香港力量，也為自身經濟高質量發展開闢新道路。

作者黃永威是第八屆立法會功能界別（工業一）議員，經民聯青委會副主席。



