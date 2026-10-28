國際環保博覽2026｜科技園聯24科企參展　展示綠色創新科技方案

香港科技園公司（科技園公司）聯同24間園區綠色科技企業，於10月27日起參與「國際環保博覽2026」。當中有11間企業進駐科技園公司展館，展示涵蓋能源生產、儲存以至應用的綠色科技方案，展示本地科研在日常生活與工業的應用成果。



科技園公司聯同24間園區綠色科技企業亮相「國際環保博覽2026」，展示涵蓋新能源、儲能及應用的創新方案。（HKSTP提供）

業內首創高速鈉電電動電單車及汽車啟停電池探索鋰以外的儲能選擇。（HKSTP提供）

展出液冷充電設備與老爺車電動化方案

今次參展企業展示的技術涵蓋新能源、電池材料、儲能、電動車充電及改裝，以及轉廢為能等範疇。重點展品包括液冷單槍3,000kW瞬充設備，以及老爺車電動化方案，在科技園公司展館亮相的企業中，有九間為首次於國際環保博覽參展。

全球最薄及最快電動車「瞬充」技術瞄準重型運輸電動化。（HKSTP提供）

經典老爺車換上電動「心臟」，探索汽車再用新方向。（HKSTP提供）

以AI智慧儲能驅動綠色能源轉型。（HKSTP提供）

業內首創高速鈉電電動電單車及汽車啟停電池,探索鋰以外的儲能選擇。（HKSTP提供）

科技園區匯聚逾250間綠色科技企業

綠色科技為科技園公司四大策略產業之一，生態圈已匯聚超過250間綠色科技企業，未來將繼續推動香港建設為國際創新科技中心，參展旨在協助園區企業對接政府部門、企業客戶、投資者及合作夥伴，尋找市場拓展機會。

國家生態環境部部長黃潤秋、環境及生態局局長謝展寰、環境及生態局副局長黃淑嫻及環境保護署副署長區詩敏，在科技園公司首席創科生態發展總監柯志成陪同下，參觀科技園公司展館。（HKSTP提供）

國家生態環境部部長黃潤秋、環境及生態局局長謝展寰、環境及生態局副局長黃淑嫻及環境保護署副署長區詩敏，在科技園公司首席創科生態發展總監柯志成陪同下，參觀科技園公司展館。（HKSTP提供）

國家生態環境部部長黃潤秋、環境及生態局局長謝展寰、環境及生態局副局長黃淑嫻及環境保護署副署長區詩敏，在科技園公司首席創科生態發展總監柯志成陪同下，參觀科技園公司展館。（HKSTP提供）