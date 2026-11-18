國泰集團（Cathay）今年慶祝80周年之際，旗下科技賽事「國泰科創馬拉松」（Cathay Hackathon）也踏入10周年，並於剛過去的周末在國泰城完成一連2日賽事。今屆「國泰科創馬拉松」共收到2,700份來自全球逾20個國家及地區的學生申請，較上屆增加逾4成，人數更創歷來新高。賽事匯聚逾200名學生及員工，在24小時內針對顧客體驗、營運、生活品味、航空貨運及未來旅遊五大範疇開發方案。



今年學生賽道冠軍由隊伍「Fourward」奪得。其作品「SmartFlow」專為香港快運航空（HK Express）設計，能整合團體旅客的個人偏好，並直接轉化為可供預訂的航班選項。員工賽道則由「The Adjectivals」憑人工智能方案「Digital Twin @ Cathay」奪冠，系統旨在預測個別顧客的需要，在整個旅程提供更個人化的服務。



24小時極限開發 團體旅遊規劃及AI方案脫穎而出

賽事自2016年創辦至今，累計吸引逾3,500人參與，當中18人其後加入國泰數碼及資訊科技畢業培訓生計劃。今屆除了收到2,700份來自香港、中國內地、美國、英國及新加坡等地的學生申請外，亦收到逾200份國泰內部員工申請。經甄選後，48支隊伍晉身國泰城開發日，限時24小時製作原型，各組別最後五強向業界評審團匯報。

參賽隊伍在長達24小時的開發過程中構思方案及製作原型，並獲專屬導師及初創企業夥伴提供實務指導，協助他們完善構思，將創意轉化為可行方案。（國泰航空提供）

獎賞與孵化支援方面，學生賽道冠軍獲頒國泰任何航點的商務客艙來回機票、合共10萬「亞洲萬里通」（Asia Miles）里數，並獲優先取錄為國泰數碼與資訊科技畢業培訓生或實習生，以及獨家前線員工培訓體驗。此外，學生賽道前三名隊伍均可參與香港科技園公司（HKSTP）的「Ideation」計劃，並獲香港數碼港管理有限公司（Cyberport）創意微型基金計劃的快速評審資格。員工賽道冠軍隊伍則獲得合共25萬「亞洲萬里通」里數。

創科局蔡傑銘指業界主導活動助培育戰略科技人才

擔任主禮嘉賓的創新科技及工業局（ITIB）常任秘書長蔡傑銘在活動上指出，年輕人是推動創科發展的引擎。正如《香港第一個五年規劃》明確提出，特區政府致力支持科技人才發展，加快培育戰略科技人才。他認為由業界主導的「國泰科創馬拉松」能將創意與實際需求、年輕創新者與資深專業人士，以及本地人才與全球機遇連結起來，為香港發展國際創科中心增添動力。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘先生（左）與國泰集團行政總裁林紹波（右）向學生賽道冠軍 Fourward 頒發獎盃。（國泰航空提供）

國泰集團數碼及資訊科技董事方逸翔表示，創新精神一直是國泰發展的核心，活動匯聚員工及學生，鼓勵大家突破固有思維，將創意轉化為可能並探索旅遊未來的新面貌。

開放真實航空數據 獲多間科技巨企技術支援

為提升方案實用性，參賽者在賽前曾參與大師班、工作坊及導師指導環節，加深對人工智能及新興科技的認識並了解國泰幕後營運，期間更可使用人工智能導師及真實航空數據。今屆賽事由香港快運擔任共創夥伴，數碼港、科技園及港深創新及科技園（HSITP）擔任協作夥伴；亞馬遜雲科技（AWS）、BytePlus、Google Cloud、微軟（Microsoft）、OAG及iOS Club亦提供導師指導及技術支援。