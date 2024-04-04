Jennie性感演繹Maison Kitsuné Baby Fox系列 同款衛衣迅速售罄
撰文：COOL潮流生活網
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近日法國時尚品牌 Maison Kitsuné 釋出最新 Baby Fox 系列廣告形象大片，令人驚喜的是，模特兒竟是 BLACKPINK Jennie！據悉，Jennie 主要以創意繆思的身分為此系列拍攝廣告大片以及宣傳該系列服飾。
Jennie 演繹 Maison Kitsuné Baby Fox 系列！
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釋出的照片可以看到 Jennie 一連換了三套服裝，不論是率性的休閒造型，還是甜美的穿搭，Jennie 都能完美演繹，低飽和度的服裝，更顯鬆弛優雅。事實上，Jennie 本就是 Maison Kitsuné 的粉絲，經常可以從她的私著中看到她身穿 Maison Kitsuné 的單品。
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目前該系列服裝已於 Maison Kitsuné 全球官網上架，有興趣的讀者不妨可至官網選購。
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