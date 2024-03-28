春夏7款精品編織包推薦　CHANEL、YSL精緻奢華　CELINE 6千捧回家

最適合渡假的季節即將到來，不論是要上山或下海，「編織包」的外型都能夠替整體增添不少休閒氛圍！



而今年春夏想要入手一款顏值與實力兼具的「精品編織包」，又有哪些選擇呢？跟著小編一起來看看吧！

2024春夏7款精品草編包推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. LONGCHAMP LE PANIER PLIAGE 系列 提籃包 XL HK$4,100

從今年初開始就能看到LONGCHAMP打造一系列適合夏日出遊的單品，從服裝、配件再到包包，都讓人能夠感受到歡樂假期的氛圍！這款LE PANIER PLIAGE系列的提籃包是以熱賣的LE PLIAGE系列為核心，精湛手工所創作的原創平織棕櫚葉和品牌的招牌俄羅斯皮革翻蓋和金色按扣重點設計，簡單又耐看，非常適合容納各種海邊必備小物！

2. LOEWE Medium Squeeze bag in cord and calfskin HK$71,800

LOEWE幾乎每年都會推出草編包作品，今年更是創意無上限，將去年甫推出的Squeeze包包採用手工編織的傳統工藝製成，具有輕盈褶皺的包身、可調節的甜甜圈鍊和皮革手柄，雖然沒有明顯的LOGO設計，但具有辨識性的外觀就足以讓這款包包成為今年即將大熱的草編包潛力股！

3. CELINE 棕櫚葉及牛皮革中型CELINE CLASSIC PANIER手袋 HK$ 5,900

小資女也可以入手的CELINE包包就是它！每到春夏總會看到許多時尚人士紛紛把CELINE過去推出的「PANIER手袋」系列拿出來揹，而這波草編包熱潮也絲毫沒有退燒的意思，反而因大容量與可以肩背的提把，讓它多了一分鬆弛感，搭配牛皮革的凱旋門標誌簡單又不失奢華格調，應該沒有人能拒絕CELINE這款實用又好入手的包包吧～（笑）

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4. CHANEL 大型購物包 HKD 76,400

CHANEL今年春夏採用了許多冰淇淋色系的元素注入皮革配件中，如這款大型購物包以薄荷綠和櫻花粉的棉質鉤針製成，附帶一長一短的提把可以交換使用方式，且鏈帶上保留了香奈兒經典的「皮革＋金屬」元素，既是一款出遊包、也能當作日常的包包使用！

5. Chloé LARGE WOODY BASKET HK$ 7,800

Chloé這款水桶包是由肯亞獨立工匠手工編織而成，天然纖維上飾有同色Chloé標誌刺繡的小牛皮絲帶，營造出優雅的紋理對比和標誌性觸感，同時也是沿用了品牌標誌性穆勒鞋的Chloé標誌性標誌，逐漸成了品牌的代表作，揹起來輕巧又方便又溫柔，是打造夏日極簡穿搭的最佳幫手！

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6. SAINT LAUTENT ICARE超大型購物袋 HK$ 44,500

大包美學再次襲來！YSL採用拉菲草鉤編和復古植鞣皮革製作，融合復古與現代的設計，內部有一條可拆式鏈條套索環，可以協助鈕扣開合收納包包，飾有超大號手工製作CASSANDRE標誌，即便是休閒的包型也能展現個性。

7. VALEXTRA Iside Wicker HK$ 43,800

Valextra於米蘭時裝週發布全新篇章「美的悸動」，推出全新「Iside Wicker 」系列，小編在其中發現到這款使用「編織工法結合皮革」演繹的作品，可休閒可正式的外型適用於各種場合，不但延續品牌對於質感日常的追求，也呼應了Valextra 不言而喻的奢華內涵！

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