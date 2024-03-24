初春必備8款粉色單品：Uniqlo工裝褲甜美帥氣、2件式背心純欲誘惑

春天來臨，天氣逐漸回暖，姐妹們的衣櫥換季了嗎？以今年的Pantone代表色「柔和桃」為靈感，小編精心蒐集了8款粉嫩色系的平價穿搭單品。



讓你在這個綻放櫻花的明媚季節裡，即使是小資女也能輕鬆跟上這波活潑氣息！

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棒球帽

大家一定都知道棒球帽是個神級好物！不只可以掩飾沒時間梳理的頭髮，還能夠修飾臉型，而春夏天氣開始晴朗，棒球帽也有遮陽的功能，而Queen Shop這頂棒球帽上面用同色系的刺繡點綴，再利用燈心絨的材質，在配戴時更可以成為穿搭亮點。小編推薦平常不敢穿著大膽色系的姐妹，不妨用一頂淡粉色棒球帽讓你在春天為之一亮吧！

兩件式背心

粉色和蝴蝶結，儼然是今年春夏的兩大流行趨勢，這兩大元素便在這件背心完美呈現，將針織工藝融入粉嫩色系，內裡的背心和外面的罩衫也可分開著用，蝴蝶結綁帶設計更顯浪漫，相當適合春天賞花、旅遊穿著。

襯衫

這件Mouggan的粉色襯衫將法式元素集於一身！雙排釦設計大多出現在大衣外套上，Mouggan則放在襯衫裡，加上霧面光澤面料反而展現了高級精緻感。而左前的下襬開衩和腰帶能夠提高腰線，輕易塑造出高挑比例，背部領口的綁繩細節更添雅致的溫柔魅力。

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小外套

必須穿的漂亮，但也要兼顧實用！在初春未入夏之際，早晚溫差大更要注意保暖，小外套便是首選，輕薄的同時兼具功能性。而PAZZO這件日系簡約小外套材質是親膚的羅紋布料，增加穿著舒適度，微喇叭袖口可以讓修飾手臂，看起來修長纖細，而小捲邊設計則注入優雅浪漫氛圍。

馬甲背心

近年，工業風潮流也逐漸在女孩身上流行起來，而Gozo將工業風結合柔和粉，雖保留工業風的特色口袋設計，但在側邊縫製流蘇織帶，讓這件背心增添少女感。裡面搭件素T就可以出門，完全就是懶人穿搭必備！

棒球外套

棒球外套其實也很適合女生！看看Lurehsu這件用溫柔粉色為女孩們設計的棒球外套，沿用經典復古的拼接設計，且版型上將肩膀和手臂的袖口連接處下移一些，穿起來肩線會更加流暢柔和。若覺得過於休閒，在內搭使用襯衫疊穿，也是不錯的選擇！

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洋裝

Meier Q 在這件洋裝面料上設計不規則紋路，雪紡材質打造獨有的垂墜飄逸感，加上直筒版型，可以完美隱藏身材缺點，看似造型簡約，但一點都不乏味！套上西裝外套，變身高雅端莊的上班穿搭，下班後和朋友小酌時還能小露性感，極具靈活搭配性，還不入手一件嗎 ？

工裝褲

Uniqlo一向以舒適百搭深受大眾喜愛，這件工裝褲也不例外，以舒適休閒的棉質材料製作，日系設計更適合亞洲女孩的版型，而下方的縮口抽繩設計則可以依據自身腿型改變輪廓線條，快利用工裝褲穿出俐落隨興！

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