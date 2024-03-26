7款CHANEL愛心首飾　戒指、鑲鑽耳環、頸鏈易駕馭　最平5千帶回家

當「高冷奢華」的精品遇上熱情奔放的愛心，總是能激起少女們的購物慾！



CHANEL（ 香奈兒 ）今年春夏前導系列除了時裝系列超級美以外，飾品配件類更是小編推薦必收，經典簡約的款式不論日常或是出席重要活動都可以駕馭，跟著小編一起來看看以下7款2024 CHANEL 「愛心飾品」推薦！

2024 CHANEL 7款愛心飾品推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. CHANEL 金屬與高級樹脂戒指 HKD 5,200

雙心可愛爆擊！ CHANEL 2024春夏前導系列的靈感來自新浪潮電影的豐富色彩，款式設計上兼具巴黎女人的浪漫迷人與慵懶氛圍，這款戒指以大小不一的金屬以及樹脂愛心造型裝飾，珍珠白的顏色可優雅可率性，完全就是 CHANEL 女孩的命定款！

2. CHANEL 金與藍戒指 HKD 5,100

春夏勢必得要來點清爽活力的牛仔元素！這款戒指將金屬和牛仔藍的的顏色巧面搭配，特別做出有如牛仔褲的縫線，和同雙C LOGO標誌搭配相得益彰，是個不用多想就能帶出門的款式，簡單一顆愛心就能光芒四射。

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3. CHANEL 垂墜耳環 HKD 4,800

喜歡簡約中帶有一點可愛感的風格，這款垂墜耳環很推薦姐妹們入手！結合金屬製愛心、雙C標誌和鑽石點綴的巧思，俏皮中又帶有一點個性，同時也是入手不會退流行的經典設計款，推薦短髮到中長髮的姐妹配戴，在不經意間展現耳環的垂墜效果。

4. CHANEL 金屬、琉璃珠與水鑽手鍊 HKD 5,300

CHANEL 搭配珍珠元素再合適不過，適合用來送禮或自用的手鍊，小編推薦可以挑選一款具有記憶點、又不會太難駕馭的款式，結合了愛心金屬、浪漫琉璃珠與水鑽，即便是身穿基礎款式的上衣也能看起來有精心打扮！

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5. CHANEL 金屬與水晶手鍊 HKD 4,500

魔鬼藏在細節裡！遠看是一條全金屬造型的手鍊，近看不難發現愛心元素和鉤扣的 CHANEL LOGO設計，除了單獨配戴以外也可以和寬版手鐲搭配，更能增添春夏穿搭的層次感。

6. CHANEL 金屬與琉璃珠項鍊 HKD 6,500

CHANEL 的單品總是能在休閒中穿出奢華感，這款將貴氣珍珠結合輕鬆休閒的牛仔金屬元素，戴上去不會顯得過於隆重或是輕浮，短頸鏈的長度很適合和圓領、V字領或是方領上衣搭配，露出完美的鎖骨線條！

7. CHANEL 金屬、高級樹脂、琉璃珠與水鑽項鍊 HKD 8,700

如何透過「疊搭」展示穿搭技巧，可以參考 CHANEL 的方式，休閒的襯衫是每個姐妹們的衣櫃必備，想要贏造更慵懶的氛圍可以將頸鏈搭配長項鍊配戴，項鍊上的愛心配件也能妝點氣色和少女感，當然如果喜歡單獨配戴的話推薦可以和正式的西裝背心或外套搭配，更有反差的魅力！

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