鐘錶電商最新數據出爐：女士最愛的10款中性手錶　第一名毫無懸念

知名二手錶線上交易平台Chrono24平均每個月會有900萬名以上的消費者前往他們的官網找錶或搜尋相關資料，而目前他們的官網架上更擁有超過57萬只名錶等待出售，在如此龐大的使用人口以及頻繁的交易頻率下，Chrono24資料庫建立的各種紀錄與數據往往具有一定的參考價值。



最近Chrono24公佈了一個頗有意思的主題：「女性最愛的中性手錶Top 10」，可別誤會這裡指的不是女錶，而是對於女性來說同樣很有吸引力的男錶或尺寸較小的中性手錶。在刻板印象中我們往往會覺得女性傾向挑選像是卡地亞 Panthère或寶格麗Serpenti那種造型華麗，甚至還有寶石裝飾的女錶，但事實上不是所有女性都喜歡戴傳統定義上的女錶，而且現在佩戴中性風格手錶的女性也有愈來愈多的趨勢。

在Chrono24的資料庫中可以證實，在他們網站上成交的消費者中，有六成以上的女性消費者對於中性手錶很感興趣，代表男性與女性對於手錶的偏好已經不再像從前般壁壘分明，有些女性可能喜歡錶徑稍微大一點、Man一點的錶，而男性也可能尋找錶徑稍微小一點的款式，至於近期在Chrono24的成交紀錄中，有哪些男錶或中性手錶最受女性歡迎呢？

以下就是大數據所統計出來的前10名榜單，我們從第10名開始往前倒數。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第10名：JAEGER-LECOULTRE Reverso Grande Taille（270.8.62）

積家Reverso手錶素負盛名，品牌1930年代因應馬球選手所需而創作出能翻轉的錶殼設計，這樣一來可以有效降低馬球比賽進行中手錶鏡面因為激烈碰撞而損壞的機率。女性消費者較常在Chrono24成交的Reverso型號是270.8.62，這款錶尺寸為42x26mm，搭配皮革錶帶展現優雅氣質，錶款翻轉到背面是實底蓋，當要從事比較劇烈活動時就可以把手錶翻轉到背面，讓小三針的面盤可以牢牢包覆在錶殼中，等到需要閱讀時間時再翻回來。

第9名：BREITLING Chronomat（B13050.1）

女性也是會被飛行錶的帥氣所吸引，Chrono24的資料庫中發現百年靈這款Chronomat很受女性歡迎，錶款的錶圈有特色的15分鐘單位凸起設計，面盤的顏色也有多種可選。以它的錶徑來說對女性算是大一點，可是飛行錶原本就是訴求做得大看得清楚，基於這點女性佩戴這樣的尺寸更能詮釋戴飛行錶的風發義氣。

第8名：TUDOR Black Bay Fifty-Eight (M79030N-0001)

帝舵的BB58是近年深受手錶愛好者歡迎的款式，而且還不侷限於男性，女性同樣對這種復古風格強烈的潛水錶很感興趣，這款錶的錶徑一樣是不到40mm，對於女性來說稍大但還是能夠撐得住，其中黑色面盤的款式因為推出時間較早，也是最百搭耐看的顏色，因此女性往往會和男性一樣傾向先從這個配色下手。

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第7名：BREGUET Classique 3237

這是一款年份相對較遠的錶，推出時間大概在1990年代，手錶延續寶璣的百年大廠風範，如錶側有錢幣紋，面盤有機刻雕花，加上錶殼又是貴金屬製成，因此散發出高級名錶的氣場。手錶的銀白色面盤裝上藍鋼寶璣指針，看起來對比強烈，而雙眼小錶盤格局簡潔優雅，僅顯示計時秒數與分鐘數，不過對於純粹日常佩戴的用途而言，計時功能有時也算是一種附屬的裝置，不一定會派上用場。

第6名：SWATCH MoonSwatch "Mission to the Moon"

這幾年倍受市場喜愛的MoonSwatch並非只有男性獨鍾，女性同樣對這款「我們與歐米茄手錶最近的距離」興趣強烈。它有多熱門，在此先暴雷一下，MoonSwatch也是這份女性最愛的中性手錶Top 10榜單中唯一的石英錶，可見能花相對少的代價買到類似登月錶的設計已經超越了男、女性玩家對於機械機芯的堅持。在眾多MoonSwatch款式中，最像登月錶的Mission to the Moon一樣是女性的最愛，或許因為它和月球的連結也最深，而且灰色的生物陶瓷錶殼與黑色面盤搭在一起也很合，讓男女性都超喜歡這款MoonSwatch。

第5名：TAG HEUER Monaco Calibre 11 （CAW211P.FC6356）

進入到第5名出現了一款比較不一樣的作品，原來泰格豪雅的方形賽車錶Monaco也是很受女性歡迎的熱門作品之一。Chrono24的大數據顯示男性消費者會選擇方形／矩形手錶的比例不到5%，不過女性消費者入手這種造型手錶的比例卻高達10%以上，可見女性對於非傳統圓殼的接受度更高。雖然女性喜歡這款Monaco型號不見得是因為(Steve McQueen在電影《Le Mans極速狂飆》佩戴的關係，但是手錶面盤匯聚藍、紅與白色的搶眼設計，讓人有一見傾心的理由。

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第4名：CARTIER Ballon Bleu（W69012Z4）

卡地亞藍氣球本來就是男女通吃的名作，對於女性而言，藍氣球可能比Santos或Tank等更受男性消費者喜愛的手錶更有魅力，這款作品外型是圓形，不過它的錶冠別出心裁地包含在一個埋在錶殼線條中的圓形護橋內，加上球型錶冠頂部的藍色寶石裝飾，呼應著手錶當初是為了致敬18世紀著名藍色熱氣球而生的淵源，這款卡地亞少見的圓形手錶因為外型特色十足，讓品味獨特的女性非常有Fu。

第3名：OMEGA Speedmaster Professional Moonwatch（310.30.42.50.01.002）

女性對登月錶應該是真愛無誤，繼第6名的MoonSwatch之後，第3名輪到歐米茄正港登月錶登場。而女性會在Chrono24熱切追求的型號是現行版本的鋼殼登月錶，而且還是配置藍寶石鏡面與透明錶殼的高規格版本。這款錶與前一名的藍氣球一樣都是42mm，女性佩戴時Man氣十足，不過考量到它的經典意義，而且歐米茄又還沒有要追加錶徑改小的版本，女性也只能暫時戴著42mm出外帥一波了。

第2名：PATEK PHILIPPE Nautilus 5712/1A-001

榜單的第2名出現了一款有點令人意外的作品，百達翡麗的金鷹Nautilus 5712這款小複雜功能手錶，它的設計與造型都無懈可擊，藍色面盤上有日期顯示、動力儲存顯示和月相顯示等複雜功能，而手錶的錶徑為40mm也算是女性撐得住的大小，這些內外設計與功能會吸引女性不令人驚訝，訝異的是這款錶的二級市場行情少說要近70萬以上，而口袋夠深的女性玩家似乎也不是少數，才能把這款錶的受歡迎度推到榜單上這麼前面的位置。

第1名：ROLEX Datejust 41（126334）

這份榜單看了9名都還沒有勞力士的蹤影，結果一現身就直接降落在第1名的位置，不愧是錶壇的天王級品牌。其實勞力士本來就有為女性設計的Datejust，但是本篇鎖定的是女性會想戴的男錶或中性手錶，因此反而是Datejust 41這款作品脫穎而出成了女性在Chrono24買錶的最愛。Datejust 41有個容易打中女性的重點在於它的款式變化性高，舉凡材質、錶圈、鍊帶造型、面盤顏色、有沒有鑲鑽等等都是可以一一挑選的細節，手錶低調可是充滿各種形式，各種場合都很適合戴，所以男性與女性都對這款錶趨之若鶩。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：鐘錶電商大數據最新統計女性最愛的中性手錶Top 10】