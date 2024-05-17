ZARA夏日精選恤衫Top 7　公主袖肉肉女視覺秒-5kg　短版條紋必買

正值氣候轉變的時節，「襯衫」絕對是忽冷忽熱的穿搭利器！



近期Zara上架一批時髦的襯衫，小編整理出最推薦入手的7款，從背影殺手的白襯衫，到修飾手臂的公主袖，再到度假必備的條紋襯衫！

Zara春夏精選襯衫Top 7【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

01. 結飾設計府綢襯衫

這件來自ZW系列的白襯衫有小心機！正面與側面都看似是件版型好、材質挺闊，下擺有點不對稱設計的白襯衫，不過魔鬼藏在細節裡，背面則有著開衩與綁帶設計，穿上它就是背影殺手無誤！

02. 紮染印花襯衫

你是個不喜歡「基本款」的穿搭好手嗎？那麼這件紮染襯衫需要你的注目禮，有著藍、綠、棕的漸層刷色，亮面滑順的材質，搭配上不需要過多綴飾，就能成為全場焦點！

03. 撞色條紋府綢襯衫

雖然基本款很百搭，但偶爾還是想來點不一樣的！這款翻領長袖襯衫，較為長版的版型，加上不對稱的條紋袖口、領片，前短後長的不對稱下襬，讓這件襯衫有著簡單卻不簡單的設計！

同場加映：雨靴5大必買品牌 Hunter、Moncler經典百搭 JW Anderson 1鞋2穿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

04. 府綢罩衫

每到夏天都在煩惱「掰掰袖」？肉肉女孩們請不要擔心害怕，Zara準備好了這件七分蓬袖的白色罩衫，短版設計更拉長了身材比例，V領的設計更修飾肩頸的線條。

05. 條紋歐根紗襯衫

若是單看產品本身以為是件平白無奇的藍色條紋襯衫，但這件不一樣！以清薄透氣的歐根紗為主要面料，隱隱約約的露膚程度，展現女人的性感與魅力。

06. 基本款緞面襯衫

芭比粉從去年度真人電影版上映開始持續延燒，到今年春夏依舊能夠看到這個「亮粉色」的存在感，這款寬鬆版型的強尼領襯衫，搭配上有光澤感的緞面材質，度假穿搭就靠它來點亮！

同場加映：泰國必買小眾手袋品牌Top 7 Maison G設計獨特、BOYY詢問度超高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

07. 亞麻混紡短袖襯衫

辣妹們春夏季節需要來一件「短版襯衫」！這件用亞麻混紡製成的條紋襯衫，是個進可攻退可守的單品，可以搭配五分短褲打造tomboy男孩感，也可以搖身一變配上亮色系的比基尼或泳裝，辣翻整個海灘！

延伸閱讀：

Zara 2024春夏「草編包」推薦Top6！竹籃手提包一上架就秒殺，這款「托特包」征服所有大包控

【時髦經濟】全球最值錢的快時尚品牌！Zara 市值創新高，但為什麼正在大量「關店」？

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】