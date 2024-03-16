精品丹寧牛仔手袋Top 10　CELINE腋下包、LOEWE麂皮Puzzle超百搭

說到時尚界最不會退流行的面料，姐妹們第一個會想到什麼呢？



每年春夏是許多品牌推出「丹寧牛仔系列」作品的全盛時期，不僅視覺上可以帶來清爽感，復古又耐看的面料也是小編推薦可以入手一咖精品丹寧牛仔包的原因，以下精選滿滿10款不同風格的「精品丹寧牛仔手袋」推薦，姐妹們最想成為哪個品牌的女牛仔呢？

2024精品丹寧牛仔手袋Top 10【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. CELINE 通體TRIOMPHE牛仔布CLAUDE飾鍊肩揹袋 HK$ 24,500

CELINE將凱旋門老花穿上時髦的牛仔套裝，想必又要掀起一波熱潮！以銀色滿版TRIOMPHE LOGO搭配同色的金屬標誌，單獨看充滿設計感，搭配休閒造型的穿搭更是能營造滿滿的度假氣息，中性的設計和各類型的穿搭風格都很好搭配，當作日常出遊的包款超級吸睛！

2. LOUIS VUITTON CROISSANT MM HK$ 26,700

LOUIS VUITTON今年春夏推出了許多繽紛、輕盈感的重點單品，其中又以丹寧款的包包最受到矚目！這款Croissant MM以有機棉製造的Monogram Denim帆布打造，多功能Croissant手袋兩側配有可調節長度的可拆式肩帶，子母包的設計可愛又時尚，是一款兼具精緻和休閒感的包款，小編大膽預測這款會一路紅到2024夏天！

3. VERSACE BAROCCO 丹寧LA MEDUSA小號手袋 HK$ 16,800

VERSACE的梅杜莎女王也要來參一腳春夏的丹寧派對，外觀採用巴洛克圖案雷射牛仔布製成，飾有品牌代表的La Medusa五金配件，在休閒的包款設計中也不失品牌的高級感，小編最喜歡皮革背帶的部分，讓這款包包看起來不會太過華麗、日常揹出門也很適合。

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4. BALENCIAGA WOMEN'S CRUSH SMALL TOTE BAG DENIM IN BLUE HK$ 17,500

水洗感的牛仔布料令人難以抗拒，巴黎世家運用此元素結合品牌的托特包設計，打造出這款外型討喜的束口袋包包，銀色鏈條搭配小羊皮的抽繩營造出對比感，可以手拿或是肩揹，大容量的設計實用性程度當然是給五燈通過！

5. LOEWE LARGE PUZZLE FOLD TOTE IN SUEDE CALFSKIN HK$18,950

在工藝迷心中佔有一席之地的LOEWE Puzzle系列包款，方便折疊收納的設計在旅行時是最佳的良伴，這款新的大包版本使用牛仔麂皮小牛皮製成，經過染色和手工拉絨，達到仿經典牛仔面料的獨特褪色外觀，也會隨著使用的次數越來越有痕跡，今年想要入手大包的姐妹不妨參考LOEWE這款超百搭時尚的款式吧！

6. GUCCI GUCCI HORSEBIT SLIM小型肩揹袋 HK$ 13,700

GUCCI今年腋下包推哪款？或許有著牛仔布料外觀的 HORSEBIT SLIM小型肩揹袋是姐妹們的好選擇！採用GG黑色牛仔布製成、在2024年初春系列中矚目登場，肩帶上飾有銀色配件營造出金屬對比效果，從上方看揹帶上有馬銜鍊的細節也超級加分！

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7. Roger Vivier Viv' Choc牛仔布手袋 HK$28,900

Roger Vivier 2024春夏款式離不開各種充滿柔和粉嫩色調的元素，品牌經典的Viv Choc泡芙包外型澎潤可愛，外觀小巧卻充滿強眼的視覺效果深受優雅女性喜愛，這款丹寧泡芙包牢牢抓住姐妹們的少女心，圓角的金屬口線條柔和，可以同時彰顯女性的溫柔和堅毅魅力！

8. Chloé SMALL WOODY TOTE BAG HK$ 13,200

Chloé這款Woody小號手提包採用再生棉牛仔布製成，配有同色系手工編織手柄是它的亮點之處，閃亮的小牛皮條增添包包的層次感，當作肩背包方便收納各種出遊小物，拆下背帶當作手拿包輕巧便利，可以應付各種場合，深藍色的品牌刺繡也替這款托特包增加迷人的小細節！

9. Acne Studios SHOULDER BAG HK$11,500

Acne Studios這款單肩包採用漂白效果牛仔布字母組合，搭配個性前衛的蟒蛇紋印花飾邊和鉚釘細節大方展現個人品味，蝴蝶結鏡子的掛飾充滿復古的Y2K風情，既是一款包包，也是一款風格強烈的時髦配件，即便只穿著素T牛仔褲拿著它，也能有型得毫不費力！

10. LONGCHAMP LE PLIAGE 系列手提包XS HK$2,250

這款LONGCHAMP斜揹袋在丹寧帆布上點綴雛菊刺繡，洋溢活潑的青春氣息也同時傳達LONGCHAMP對於暢遊的嚮往，清新可愛的圖樣設計是姐妹們春夏出遊加分配件，白色的牛皮革替這款LE PLIAGE 包包增添優雅的質感，推薦給喜歡可愛少女風的姐妹們入手！

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