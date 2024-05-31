夏日白色洋裝精選15款　Sandro、Maje韓星熱捧　ba&sh法國人愛牌

如果妳還在苦惱炎熱的夏季該怎麼穿，或許一件時髦的白色連身洋裝就是妳的解藥！



一件式的穿搭，能讓妳方便又快速的出們，純白配色，只要透過不同包款的混單運用，就能輕鬆變換風格，小編在這裡整理出 15 款推薦，正在準備夏季換季的服裝嗎？那這張購物清單絕對要存起來！

夏日白色洋裝15款推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Michael Kors

這件來自 Michael Kors 的洋裝，上半身削肩的設計增添其優雅及正式感，下擺的抓皺處理則讓整體多了幾分休閒氣息，不管是約會或是穿去度假都很適合。

Max&Co.

深受很多女孩喜愛的 Max&Co.，在今年春夏推出了一款宛如網球服的小洋裝，短裙的設計搭配上 Polo 衫領，呈現出青春的氣息，除了可單穿，內搭透膚高領亦可轉換整體風格。

Alice+Olivia

Alice+Olivia 輕鬆、時髦的設計，讓品牌擁有一票鐵粉！這款剪裁立體的洋裝，上身以像是馬甲的方式修飾胸線，在下腹與下擺銜接的打褶設計，可以完美修飾小腹。

Allsaints

給人自由、不羈形象的 Allsaints，以波西米雅的風格打造出這件次刺繡洋裝，細膩的簍空設計，加上細肩帶的設計，絕對是一件適合穿去度假的單品！

Sandro

Sandro 這件以勾織加上類似荷葉邊處理的連身洋裝，極為浪漫的風格，是不是已經點燃妳的少女心？

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Isabel Marant

近期在歐美名人圈爆紅的 Isabel Marant 摩登又個性的設計，抓住許多女孩的心！這件以棉麻為面料拼接的長洋裝，俐落的剪裁，加上肩線獨特的設計，除了能修飾手臂，還可以很有造型。

Ganni

來自丹麥哥本哈根的 Ganni，可愛又帶點奇趣的風格，讓它成為許多韓星近年來的愛牌，這件以厚磅丹寧為材的短洋裝，硬挺的面料加上收腰設計，讓它擁有甜美的氣質，紅色的縫線點綴，更讓其成為最大亮點。

Self-Portrait

2013 年才創立的 Self-Portrait，在 Jennifer Lopez、Taylor Swift 等一眾巨星相繼上身後，無疑成為當今最火熱的品牌！這款以類似晚宴服為設計的洋裝，俐落的剪裁加上亮片的裝飾，非常適合出入正式場合。

Issey Miyake

很懂的玩布料的 Issey Miyake，這件白色洋裝透過抓皺及薄針織面料再次創造驚喜！帶有雕塑感的設計，典雅又不失個性。

ba&sh

法國女孩近期的衣櫥都少不了 ba&sh！這個由 Barbara Boccara 和 Sharon Krief 於 2003 年創立的品牌，日常又不失時髦感的設計，讓女孩能輕鬆穿搭就出門！這款細肩帶洋裝，運用織紋點綴來修飾身材，搭配下擺的百摺，讓整體優雅又迷人。

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Pleats Please Issey Miyake

以皺褶材質征服人心的 Pleats Please Issey Miyake，一直以來就是許多貴婦的最愛，這次春夏品牌以米白色呈現服裝，搭配上細緻的光澤，想必又會讓許多女孩想掏錢包買單！

Marella

Max Mara 集團旗下的 Marella，以生活感的設計搭配上細膩的剪裁，輕鬆營造的奢華感，讓許多女孩趨之若鶩，這款在腰間上搭配金色扣件的白洋裝，讓妳出門不用再煩腦首飾要配什麼。

Maje

法國輕奢品牌 Maje，是許多韓劇女主角的指定戲服，這款蕾絲洋裝以細膩的鉤織設計，搭配上鉚釘元素讓整體甜美又有個性。

Weekend Max Mara

帶給人輕鬆、自在氣息的 Weekend Max Mara，這款以米白色為設計的款式，頂級面料呈現出的墜度，搭配上綁帶的設計，從度假到晚宴穿都很適合。

COS

熱愛極簡風格的人，COS 絕對是心目中的口袋名單！品牌近年廣受好評的高端系列「Atelier」中，這件平口白洋裝簡練的外型，有充滿細節的設計，讓整體充滿優雅、浪漫的氣息。

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