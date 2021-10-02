「奶茶色」3大穿搭風格　利用西裝外套、連身裙打造知性溫柔幹練

「奶茶色」因為耐看又氣質給人一種柔和的清新印象，加上它非常百搭的特性，讓許多人都淪陷在奶茶色的魅力裡，除了上述的清新風格，也可以多加利用層次、配件來展現酷甜的一面，以下整理不同風格的「奶茶色穿搭提案」，來挑戰一週都穿奶茶色吧！



1. 知性風

穿上西裝外套總能散發知性氣質，若擔心黑白色給人太過生硬的感覺，那奶茶色絕對是個好選擇！可選用同色調的大地色單品混搭來營造乾淨、柔美的印象，像是圖中便以一身低飽和奶茶色單品組合而成，五分西裝褲是近來十分受歡迎的單品，可以修飾蜜大腿跟梨形身材，穿去上班也不會過於休閒。而如圖片搭配安全的黑色也沒問題，會有較為精明幹練的感覺。

身為「奶茶控」的你別錯過今年時興起的奶茶色穿搭，簡單一件單品便可打造可鹽、可甜的時尚風格。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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2. 溫柔風

一件式洋裝是出門最方便的單品，相較於白色洋裝帶給人的仙氣感，奶茶色顯得較有親和力。著用一件式時，可以著重在飾品及配件上的搭配，髮箍、戒指、手錶都是很好的選擇，完美點綴整體造型讓你像是精心打扮過。

3. 個性風

別以為奶茶色只能穿出溫柔、知性感，只要運用層次及配件，就可以讓原本柔和的奶茶色穿搭帶有個性，像是圖中利用背心 + T-shirt 展現男孩感；短版裙裝搭配牛仔靴立刻變得微辛、俐落；而最簡約的圖案 T 加上寬褲也能穿出中性休閒感。所以就算入手了奶茶色單品，也不一定只能當個溫柔女生！

Dappei 結語：

每次購物總會先被奶茶色吸引，導致衣櫃裡有一半都被奶茶色佔據！推薦 3 種風格給也是奶茶控的你！即使是溫和的色調，只要善加利用層次及配件，也能穿出俐落個性的樣子。



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原文：女生夏天「奶茶色穿搭」風格提案，不只能知性溫柔，善用層次、配件也能穿出中性帥感！

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