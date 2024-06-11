浪姐5減齡穿搭｜郭書瑤、謝金燕、楊謹華示範3種逆齡顯瘦搭配秘訣

大陸女團競演真人秀《乘風破浪的姐姐5》華麗的參賽女星名單，從未開播到播出，總能掀起網友們討論，不只唱跳舞台讓大家看到他們更多元的一面，看著她們的模樣，內心都會好奇無數次，「為什麼她們怎麼都不會老？」



這次我們整理出袁婭維、謝金燕、楊謹華、蔡詩芸、郭書瑤等人的穿搭技巧，不分年齡層，任誰穿上都不是問題。

快來學習郭書瑤、謝金燕、楊謹華、蔡詩芸、袁婭維的女明星減齡穿搭技巧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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逆齡穿搭公式

1. 短上衣X寬褲

褲裝除了是俐落、自信的象徵，也可以讓整體比例更加修長！袁婭維在節目中，首次公演中她以alice + olivia高腰的白色褲裝，延伸腿部線條讓整體比例更加高挑，搭配上金屬釦飾的單寧上衣，帶出優雅中的個性氣場。

謝金燕則是以高腰運動長褲配運動背心，露出一小截的腹肌線條，以上短下長的搭配法，藉此凸顯長腿比例，藏住下半身肉肉，一秒顯瘦。

2. 長外套X短褲

擁有一雙美腿的楊謹華和蔡詩芸，兩人在IG上也有好幾套下衣失蹤的造型！楊謹華穿上了黑色皮衣搭配長版白色襯衫，露出一雙逆天長腿，白襪和PRADA樂福鞋的組合，也有助於修飾腿型。

蔡詩芸則是穿着寬版的復古丹寧外套、內搭同色系牛仔褲，套上黑色的過膝長靴，露出一小截的腿部肌膚，讓腿看起來更加修長。

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3. 白T X牛仔褲

想透過穿搭來讓自己看起來更年輕，色系搭配也是重要關鍵，像在楊謹華和郭書瑤兩人紛紛穿上白色上衣和牛仔褲的基本造型，楊謹華以白色大U領上衣配上修身牛仔褲，外罩風衣外套和高跟涼鞋，呈現出鬆弛感十足的慵懶系穿搭。

郭書瑤穿着寬鬆版型的Bally草莓T恤，下身搭配直筒 Bally 丹寧長褲，水洗的清爽刷色及相當內斂的小喇叭褲管，不著痕跡地營造隨性的時尚態度！

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