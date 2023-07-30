減肥｜31歲老師天天運動體內年齡39歲！1飲食法狂瘦20kg逆齡17歲

台灣一名31歲體育老師，天天做運動，但體脂卻高達25.4％、內臟脂肪也有12；經醫師建議進行「4+2R代謝飲食法」，短短4個月內，不但甩肉20公斤，體脂降至10.2％、內臟脂肪僅5，體內年齡更從39歲逆齡為17歲。



根據《健康2.0》報導，台灣肥胖醫學專科醫師王姿允分享，一名減肥成功個案，這名31歲體育老師，職業是教網球及游泳，每天有氧運動量2～3小時起跳，但體脂率有25％，內臟脂肪達12，雖曾試著控制飲食，但體脂率還是不動如山。

「4+2R代謝飲食法」是什麼？（按圖了解👇👇👇）

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「單純大量的有氧運動，其實瘦不下來。」王姿允指出，運動的好處很多，但對於減肥可能是負分，「通常會讓你更餓，且消耗的熱量常被自動降低的代謝抵銷」，唯一可能對減肥有幫助的原因，可能具有紓壓效果。

王姿允建議透過「4+2R代謝飲食法」，利用正確吃減肥、減脂，也建議把運動量減量，從一周5次變成2次，每次不超過1小時，最重要的是「把食物吃飽、把覺睡飽」。

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這名體育老師在1個半月後，體脂率就從25.4％降到18.4％，過2個半月後，體脂率又從18.4％下降至10.2％，內臟脂肪也從12降至5，4個月下來，體重從85公斤減至65公斤。

他說，減重4個月下來，其實完全不會算食物熱量、食物分量，也不會算熱量赤字，甚至不知道蛋白質一份是8克，但奉行「吃到不能有餓的感覺、水喝到不能出現渴的感覺，並天天早睡早起」，輕輕鬆鬆減肥成功。

「4+2R代謝飲食法」是什麼？王姿允強調，「不靠運動、光靠純飲食，就能增肌減脂」，是「4+2R代謝飲食法」的最大特色，讓從腸道的訊號，傳達到大腦的真實飽足感，非常好維持與執行。

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王姿允說明，「4+2R代謝飲食法」共分為6階段，各階段允許放縱日，建議諮詢專科醫師，制定符合個人飲食及運動狀況的日程表，簡單說明如下：

R1：流質飲食 （如無糖豆漿、蛋白粉），每天飲水4000∼6000c.c.，約3～5天。

R2：無油蛋奶素飲食 （如豆腐、深綠色蔬菜），約4～6周，體重降低10％可進行R3 。

R3：R2之外，再加入低脂肉、海鮮（肉類以雞胸肉、豬里肌、帶殼海鮮為主），體脂率目標男性17％、女性25％，可進行R4。

R4：R3之外，再加入優質澱粉（澱粉以糙米、五穀飯為主）。

R5～6：逐漸恢復正常飲食。



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