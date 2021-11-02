熟女穿搭｜48歲李冰冰4個超減齡配搭　U領背心、透膚洋裝性感顯瘦

48歲李冰冰擁有精湛演技之外，超高顏值與好身材更讓她成為眾多人心目中的女神，而近期，她也被粉絲們捕捉到在北京環球影城暢玩的照片，親民又大方地和粉絲合影，其中，她的活潑又顯氣質的私服穿搭更是掀起大家討論！



李冰冰「遊樂園穿搭」大獲好評

到北京環球影城玩的李冰冰，穿著黑色U領貼身背心，下面搭著卡其色的工裝長褲，裡面還內搭著黑白條紋的中長襪與要價萬元的HOGAN黑白皮革老爹鞋，並將一頭招牌黑髮束成高馬尾，使她渾身上下都散發出青春活潑感，姣好的身材曲線，更讓網友們讚嘆「誰能想到李冰冰48歲了，這完全是少女身材」、「依舊可以看出顏值、身材抗打！」

小編也為你整理出了李冰冰熱愛的穿搭方式，想要搭出氣質時尚感的你，請速速筆記！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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背心 X 牛仔褲

同樣是背心穿搭，李冰冰將工裝褲改成了上寬下窄、合身但不緊身的媽媽褲牛仔褲，有著極佳的修臀效果，她還將褲腳反摺來露出腳踝，使雙腿看起來更加纖細、整個人高挑起來，李冰冰的背心還選擇有挖腰小心機的馬甲式白背心，又復古又辣，擔心太露？那就再加件牛仔外套吧！

T恤 X 西裝褲

西裝褲可以說是李冰冰最愛的單品了～不論是在公開活動上會以成套西裝look出席，在私底下也是常常用「T恤 X 西裝褲」搭配法現身，西裝褲流暢的垂墜感修飾下半身線條、達到顯高視覺感，再透過休閒的edition logo T恤則能降低褲子的正式感！

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襯衫 X 長裙

所有女人都應該擁有一條長裙，快去買！身穿白色俐落襯衫的李冰冰，下身搭配著飄逸的靛藍色百褶長裙，並在腰間繫上寬版腰帶，勾勒出凹凸有致的沙漏型身材，優雅氣質中又有滿滿女人味！

透膚洋裝

性感不是大露肉，是要靠著肌膚若隱若現的氛圍感來勾人心弦～李冰冰一襲的黑紗白點洋裝，雖然有著保守的7分袖、小高領的設計，卻因為透膚薄紗的材質還內搭黑色緞面小洋裝，反而營造出一股神祕嫵媚！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】