LV Remix豌豆手袋有望成下一個IT Bag？馬卡龍色配老花融化少女心

Louis Vuitton 無疑是當今最會做包的品牌，不管是時裝周上春夏、秋冬兩個常態的季度，還是早春及早秋以旅行為靈感帶來的驚喜，Louis Vuitton 多元的包款設計，都讓女孩愛不釋手！



而品牌最近在發威！以「LV Remix」為題，打造出多款色彩繽紛，且充滿活力的包款！其中一款豌豆形狀的手袋掀起熱議，其可愛的造型已經成功爆擊女孩的心！

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馬卡龍配色

如果女孩想守住荷包，那千萬不要踏進 Louis Vuitton 的店裡！本次品牌將千禧年間推出的包款與當今的流行結合，打造出全新的「LV Remix」系列！在眾多款式中，一只腋下包特別受到注目，工匠以豌豆的線條為廓形，並運用漆面 Monogram Vernis 牛皮為主軸，設計出這款名為「Croissant PM」的包款，該包袋一共有水藍及鵝黃兩種配色，宛如馬卡龍般的樣貌，看了就讓人垂涎！

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實用性擺第一

「Croissant PM」精巧的尺寸搭配腋下包的外型，完美符合當今的風格與趨勢，除了可愛的外型，該包款的實用性更是亮點！因應當今 「一卡走天下」 的消費趨勢，包袋內運用經典老花做出了一只放卡片的內袋，背帶的設計上，則附上可拆卸的金屬及皮革兩種鍊帶，讓女孩能自由依照服裝風格做搭配。

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子母老花包

Louis Vuitton 近期重新掀起「子母包」風潮的鼻祖！在豌豆包的款式裡，除了有漆面皮革的款式，同時還推出 monogram 老花款！運用標誌性帆布及牛仔緹花兩種面料呈現，再另外搭配上迷你尺寸小包，可愛的外型絕對沒有女孩可以抵擋！

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