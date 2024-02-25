老錢風｜6大Quiet Luxury手袋品牌：The row、Loro piana名流最愛

低調、極簡卻充滿質感設計的「老錢風」穿搭已成為這一兩年時尚界的趨勢，無明顯LOGO設計卻能一眼辨識出品牌特色的包款既不張揚、又能在不經意間流露出時尚的高段品味，因此越來越受到時髦人士的喜愛！



小編整理了6款必認識的質感「老錢風」包包品牌，看看它們如何在平凡中打造非凡！

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1. Valextra

Valextra有「義大利的愛馬仕」之稱，由Giovanni Fontana於1937年於米蘭創立，品牌透過對建築與幾何美學的不渝探索，致力於構思創作蘊含意義的功能性皮件。其中Milano包款硬挺的結構配上柔和的輪廓讓整體設計優雅大氣，散發自信且精緻的品味，是都會女性彰顯地位的質感首選，黑色油墨滾邊、羊皮紙白則是Valextra極具代表性的色彩之一。

2. Delvaux

Delvaux於1829年在布魯塞爾成立，是世界上最古老的奢華皮具世家，品牌最具代表性之一的Brillant包袋，以其鮮明的飾扣和形狀似馬蹄、璀璨如珠寶的飾扣呈現了Delvaux的字母「D」，別具心裁。Brillant包袋製程繁瑣，需要由64片皮革分割片及五金件組合而成，要求超高工藝及對每一個細節的精準把控，每一只包袋的制作都需要至少8小時去完成，如此高規格的生產都讓Delvaux的每個作品無懈可擊！

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3. The row

極簡風天花板「The row」相信姊妹們多少有聽過，BLACKPINK成員Jennie、ROSÉ、名模Kendall Jenner等都是他的愛好者，由童星雙胞胎瑪莉凱特歐森（Mary-Kate Olsen）跟艾希莉歐森（Ashley Olsen）所創立，靠著一個個能夠彰顯柔中帶剛設計的包款晉升超受到明星和社群KOL歡迎的設計師品牌，當中又以結合公事包和時尚手袋的「Margaux包款」和符合人體工學的「Half Moon半月包」最廣為人知，柔軟的包身卻充滿剛毅的魅力是The Row收服眾人芳心的原因！

4. toteme

toteme透過獨特的設計、細緻的工藝和有條不紊的重複探索現代製服的吸引力，受女性生活和需求的啟發，品牌致力於推出可以滿足都會女性日常的服裝需求。最有名的就是品牌的「T-Lock」系列包款，弧形頂部的設計揹上時方便適應於各種服裝，包身具有鬆弛慵懶的美感，採用經過皮革認證的光滑皮革手工製作，擁有一個toteme的包包就能打造眾多經典LOOK！

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5. Loro piana

Lora Piana是義大利卓越工藝的象徵，其系列作品皆體現品味非凡的優雅獨特風格。米色、白色、大地色等是品牌的慣用色調，給人溫馨休閒又不失格調的品牌風格是Lora Piana的特色。Lora Piana的包款實用又簡約，「Extra Bag 手袋」以復古旅行箱風格的設計靈感，加上講究細節及縫線飾邊，包包的小牛皮細節經過特殊鞣製、染色和整理工序，呈現出如手套般極為柔軟的質地，讓包包不僅是搭配單品，更是一種奢華的體驗！

6. MOYNAT

身為旅行愛好者的姊妹們，非常推薦要認識這個來自巴黎的皮具及旅行箱世家Moynat，創立於1849年，其卓越的包款、配件及藝術品孕育出自由與奇蹟的歷史，品牌標誌性的「M Monogram」經典又充滿設計感，粒面牛皮飾邊和柔軟的棉麻襯裡在旅行時會是最好的陪伴，喜愛小眾又獨特老花設計款式的姊妹們趕緊把MOYNAT的包包放入清單中吧！

「Less is more」的名言歷久不衰，極簡風格的單品可以適應各種環境的變化，也不難想像為何這些高質感的「老錢風」包包品牌會如此受到喜愛！

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