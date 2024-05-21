8大夏季最爆精品　Hermès曬傷Birkin、Loewe網球鞋、Chanel相機包

綜觀2024春夏系列，各大精品中有不少設計師以別出心裁的創意idea打造「配件單品」。



小編精選出8個酷翻天的配件，從有「曬痕」的愛馬仕包、Loewe的一雙網球高跟鞋，再到LV的鳥籠包，請看我們的推薦！

2024春夏最具話題性的精品Top 8（點擊放大瀏覽）

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01. Hermès

即便位處時尚金字塔的頂端，Hermès 在設計上仍不忘保有童趣。2022 年品牌迎來新任時尚配件創意總監 Clémande Burgevin Blachman，我們從許多地方看到帶 著幽默感的 創意與設計，例如這款「Haut à Courroies」系列手提包，以經典包款為延伸， 巴黎工匠 再以模板印刷工藝創造出如同「曬痕」 的效果，不禁讓人會心一笑。（參考價格：NT$ 816,400；折合約HK$ 196,280）

02. Chanel

2024春夏系列中最受關注的包款莫過於上圖這款外形酷似相機的包款，這個「相機包」設計是致敬已故創意總監 Karl Lagerfeld，曾多次親自操刀的形象照拍攝，更顯示他對於攝影的熱愛，而這一季藝術總監 Virginie Viard作為老佛爺的左右手，便以這個包款造型懷念他。（參考價格：HK$ 72,400）

03. Gucci

本季作為Gucci新設計師的第一季秀場，配件設計他運用適度但不過度的利用閃的元素，其中最令人驚豔的就是上圖這一雙銀色流蘇高跟鞋，隨著走路的搖擺、跟隨光線折射出不同光影，穿上它不只吸睛又很嫵媚！（參考價格：HK$ 25,000）

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04. Louis Vuitton

如果妳已經是收藏Louis Vuitton的資深藏家，這個燈塔包太值得收藏！名為「Phare」的它，源自於「Nautical」系列，鏤空的燈塔造型，鮮明的紅色皮革點綴上標誌性老花，就算不揹它當作居家擺設也很值得！（參考價格：HK$ 51,500）

05. Loewe

Loewe創意總監Jonathan Anderson的鬼點子實在太多了！近期Zendaya身穿一身Loewe的訂製洋裝出席電影《挑戰者》的宣傳活動，除了訂製款閃亮到不行，眼睛為之一亮的是腳踩著一雙「網球高跟鞋」，鞋跟上醒目的網球，與前幾季有雙蛋殼鞋有著異曲同工之妙，有時真的不得不佩服好萊塢一線造型師Law Roach的巧思！（此為訂製款）

06. Fendi

在 Kim Jones 入主之後，他與 Fendi 家族第三代傳人 Silvia Venturini Fendi 合作無間，不僅服裝風格做了 180 度的轉 變，配件系列更是銷售持續創新高，從經典「Peekaboo」、 「Baguette」再到上圖這款以「東西南北」的Fortune Teller掛飾，皆在全球各地掀起搶購風潮，只能說兩個臭皮匠真的勝過一個豬哥亮！（參考價格：HK$ 3,950）

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07. Prada

Prada雙人組設計師在本季重新詮釋Prada創辦人Mario Prada在1913年設計的包款，以晚宴包為設計根基，將納帕皮革與再生尼龍呈現出絲綢的波紋感，「一顆人頭」的靈感源自神話人物，整體酷似口金包的設計，成為本季的討論亮點。（價格店洽）

08. Balenciaga

說到「耍酷耍怪」，怎麼能忘記Balenciaga？把酷帥DNA抓進品牌當中，創意總監Demna在2024春夏大秀上以旅行時會用到的護照夾為靈感，打造掛在脖子上的隨身小包，反其道而行的操作成為本季度亮點單品！（參考價格：HK$7,299）

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