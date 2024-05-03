Hermès｜養馬人最後悔入手的愛馬仕Top 3！Kelly to go二手貨超多

說到保值精品包，Hermès（愛馬仕）肯定榜上有名，只要是經典款、熱門色，即使過了10年依舊不退流行，但事實上可不是所有的愛馬仕包都沒有缺點，以下盤點網友公認的愛馬仕「後悔榜」TOP 3！



講求實用性、保值度的朋友們千萬別入手，快來看看到底是哪3款呢，你的包有入榜嗎？

Hermès「後悔榜」Top 3（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第三名：Kelly to go

首先後悔榜上的第三名是Kelly to go，其中最大的原因出在容量上，Kelly to go包內只能裝下一台手機，不過放了手機後，除了沒有剩餘位置放置其他物品，甚至連蓋上包蓋都有難度，日常實用性並不高，而且若是家裡有閒置的Kelly錢包，只要加裝上一條肩帶，也就能輕鬆改造成Kelly to go，直接省下一大筆錢。

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第二名：Mini Kelly二代

還有一個被列入愛馬仕「後悔榜」的Mini Kelly二代，雖然相對一代包型更加硬挺、好看，也算是愛馬仕家人氣非常火爆的一款，但講求實用性的朋友們則要再多考慮，Mini Kelly二代由於容量小的關係，導致平時的使用率不是很高，其中當屬box皮的二代被最多網友點名，除了容量問題外，該款皮質還特別不抗造，一不小心就容易出現刮痕、損傷，照護上尤為不容易。

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第一名：愛馬仕Slim容量小

最後，比Kelly to go容量還小的Slim，雖然顏值相當高，外觀也非常精緻，但從包內空間來看，除了一層拉鍊夾層外，就只剩下類似於卡片套的小位置，而且Slim也沒有肩帶設計，連當作裝飾用的小廢包都無法，只能說實用性是三款中最低的，因此幾乎所有入手過的朋友們，最終都會忍痛賣掉，從二級市場中的Slim存貨量就可證實這一點。

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