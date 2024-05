Hermès｜養馬人最後悔入手的愛馬仕Top 3！Kelly to go二手貨超多

說到保值精品包,Hermès(愛馬仕)肯定榜上有名,只要是經典款、熱門色,即使過了10年依舊不退流行,但事實上可不是所有的愛馬仕包都沒有缺點,以下盤點網友公認的愛馬仕「後悔榜」TOP 3!



講求實用性、保值度的朋友們千萬別入手,快來看看到底是哪3款呢,你的包有入榜嗎?

Hermès「後悔榜」Top 3(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 5

第三名:Kelly to go

首先後悔榜上的第三名是Kelly to go,其中最大的原因出在容量上,Kelly to go包內只能裝下一台手機,不過放了手機後,除了沒有剩餘位置放置其他物品,甚至連蓋上包蓋都有難度,日常實用性並不高,而且若是家裡有閒置的Kelly錢包,只要加裝上一條肩帶,也就能輕鬆改造成Kelly to go,直接省下一大筆錢。

同場加映:Hermès珠寶配貨潛規則曝光!5大保值、避雷首飾:買錯只能1折蝕讓(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 11

第二名:Mini Kelly二代

還有一個被列入愛馬仕「後悔榜」的Mini Kelly二代,雖然相對一代包型更加硬挺、好看,也算是愛馬仕家人氣非常火爆的一款,但講求實用性的朋友們則要再多考慮,Mini Kelly二代由於容量小的關係,導致平時的使用率不是很高,其中當屬box皮的二代被最多網友點名,除了容量問題外,該款皮質還特別不抗造,一不小心就容易出現刮痕、損傷,照護上尤為不容易。

同場加映:Hermès春夏手袋|彩繪Birkin VIP搶崩頭,Kelly、Constance添新款(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 7

第一名:愛馬仕Slim容量小

最後,比Kelly to go容量還小的Slim,雖然顏值相當高,外觀也非常精緻,但從包內空間來看,除了一層拉鍊夾層外,就只剩下類似於卡片套的小位置,而且Slim也沒有肩帶設計,連當作裝飾用的小廢包都無法,只能說實用性是三款中最低的,因此幾乎所有入手過的朋友們,最終都會忍痛賣掉,從二級市場中的Slim存貨量就可證實這一點。

