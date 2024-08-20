夏日必備4款日系蕾絲單品　蕾絲裙外搭富層次　輕鬆化身時尚焦點

喜歡關注日本時尚動態的大家，相信一定都有發現，近期日本各大服飾品牌，紛紛推出透膚材質款式，成為日本女生最喜愛穿著的系列，但除了「透膚」之外，其實還有一款商品正悄悄流行，答案就是「蕾絲單品」，跟透膚有著異曲同工之妙的蕾絲面料，結合線紗與花卉勾勒編織，穿著時能讓造型細節更加搶眼注目。



想知道有哪些蕾絲單品，是本季不可錯過的必買款嗎？一起從以下推薦穿搭參考，為日常打造多變又聚焦的日系印象。

4款日系女生夏季必備蕾絲單品大公開，穿出你的多變優雅日系風格！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日系夏日必備4款蕾絲單品（WEAR@rioshinohara；01製圖）

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1. 蕾絲罩衫

擁有精緻細節的蕾絲罩衫，微透肌膚面料，在夏日穿著不僅能增加涼感與舒適度之外，選搭牛仔褲使看似優雅風格的單品，瞬間營造率性十足的休閒感受，或者換上休閒西裝褲，輕鬆轉換出知性的日系大人Look。

2. 蕾絲裹裙

近期蕾絲裹裙成為SNS熱門分享的超流行款式，一片式剪裁裙身設計，可以讓原本平淡造型，快速製造搶眼的視覺重點，以直條上衣 + 寬牛仔褲 + 裹裙的穿搭組合，傳達層次豐富的時髦氣息，隨性踏上方頭鞋就很好看加分。

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3. 蕾絲長褲

以往較少出現的蕾絲長褲，同樣是本季不可或缺的必買款，選擇細肩帶上衣內搭背心或短 TEE ，能使衣著顯得清爽又涼感，下半身混搭同色系蕾絲長褲，呈現質感加倍的好感穿搭。

4. 蕾絲洋裝

喜歡嘗試多變化造型的你，不妨嘗試選搭蕾絲洋裝為搭配，運用大膽的蕾絲花紋，為整體注入一股專屬魅力的時尚個性，內搭背心與長褲，可以修飾挑高比例，再混搭腋下包打造令人為之一亮的日系街頭Look。

本季必入蕾絲單品簡單穿出注目印象

以上推薦的4款蕾絲單品，從罩衫、裹裙、長褲、洋裝，大家也準備好入手了嗎？接下來一起跟著日本女生穿上蕾絲單品，結合不同衣著混搭，為夏季傳達兼具時髦細節的日系穿搭。

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