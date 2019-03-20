【髮型】簡易圖解教學　3款人氣浪漫日系編髮輕鬆上手！

「日日對住同一個髮型覺得好悶？」有時候也想動動手，親自弄個好看的髮型打破悶局。假如沒信心應付技巧高超的編髮，但又想在髮型上做出「小心機」的女生們，不妨參考日籍髮型師Shinichi Mogi實用又簡易的編髮教學吧，從入門級別開始學起來，成功率一定大增！

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在他的ig帳號裡有許多日系編髮教學說明，用上4個步驟的圖解來教大家給頭髮DIY扮靚，有些更加有短片示範；跟著做就發現，看上去好看但繁複的編髮，其實操作起來沒有想像中困難，十分簡單易明。

要打造出好看的編髮，先要了解常會不慎進入的誤區。日系髮型的重點在於細節、層次及協調感上的打造。沒有掌握到當中的精要所在，其實雙手再靈巧，呈現的效果還是會不太理想。

以下是綁髮時常會忽略的部份，看你中了幾個：

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從日籍髮型師Shinichi Mogi眾多的作品中，筆者精選了以下3款容易上手、又不用太花時間處理的編髮給大家，上班和日常造型同樣適合，絕對值得珍藏！

氣質低馬尾辮

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馬尾辮是一種看起來很簡單的髮型，但明明都是馬尾辮，為何總是綁不出「雜誌款」的感覺？每次綁來綁去，往往都成了單調乏味的學生妹馬尾辮，說不上有時尚感，甚至看上去還有點土氣。



要塑造出好看馬尾辮，可嘗試如今非常流行的低馬尾綁法。這種髮型亦常於韓劇女主角身上出現，相當顯氣質，而且綁髮技巧一點也不難！

低馬尾簡易4 步解說：

麻花丸子髻

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感覺優雅大方的麻花丸子髻，是十分適合職場女生的髮型，形態略鬆的髮髻看上去很自然、隨性，不管從背面或是從側面的角度看，都充滿氣質。麻花丸子髻的綁髮方法也非常簡單易懂，在上班之前進行造型也不會花費太多的時間。

麻花丸子髻簡易4 步解說：

公主頭半紮髮

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不管是長髮或是短髮女生，只要綁上公主頭都能輕易增加甜美感。這款公主頭的紮法主要用扭轉方法完成，技巧簡易但出來的效果更有層次感。想更加增加吸睛度可再加上髮夾或蝴蝶結髮飾點綴，整體感覺會顯得更加甜美浪漫。

公主頭半紮髮簡易四步解說：

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