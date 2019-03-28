假如動物會說話？蠢萌外表是假象　趣怪搞笑對話　顛覆人類想像！

子華神講過：「世界好簡單，人類好複雜。」 其實複雜的，又豈止是人類？插畫家Jimmy Craig把動物和昆蟲們的日常畫成插畫，利用無窮的想像力和創意，構想牠們叫人意想不到的一面。

牛對牛說：「你踩住我個晚餐...」（theycantalkcomics）

Jimmy Craig的一系列插畫作品名為“They can talk”。他運用簡單的筆觸，描繪出貓、狗、小鳥、企鵝等動物的日常，更為牠們想像出抵死、幽默，又有趣的聊天內容和對白。在他的畫筆之下，動物和昆蟲都有感受和思想，更加會懂得講說話溝通。

貓Ａ：「佢係咪死左？」貓Ｂ：「踩上佢塊臉咪知道囉。」（theycantalkcomics）

不知Jimmy Craig是否有神奇的讀心能力，平日我們看到動物和昆蟲的日常畫面，或是貓奴狗奴們跟家中主子互動時等等的情景，經他配上對白後，竟然沒有一點毫無違和感，看著看著，更是讓人都不禁會心微笑。外表可愛的動物們，其實都暗藏毒舌、也會裝傻扮懵、耍個性、更會反過來觀察人類；又時又會化身智者，言語間道出了許多發人心省的人生小道理...

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如果動物們都會說話，你認為牠們又會說些什麼呢？看看這些你絕對想不到的解說吧！

鴿屎傳統

（theycantalkcomics）

「點解我哋要喺佢哋架車上面便便？」

「因為我爸爸咁做。」

「我爸爸個爸爸都咁做。」

「我唔想打破家族傳統。」

最冷靜的狗

（theycantalkcomics）

「只係有人路過，唔洗緊張！」

「大家都唔洗緊張，保持冷靜！」

「保！持！冷！靜！～」(汪汪汪汪!!!)

企鵝搵企鵝

（theycantalkcomics）

「請問有冇見過我老婆呀…？佢大概係咁高……黑白色。」

善良的鯊魚

（theycantalkcomics）

「嘩！有個好可憐嘅人被人困左個籠入面，仲俾人掉左落海呀！」

「唔洗驚呀兄弟！」

「我尼救你！」(發狂大咬～)

好奇害死杯

（theycantalkcomics）

「唔知呢隻杯可唔可以彈番起身呢。」

（將杯推落地）

（滿地碎片）

內心OS：「或者果隻可以。」

許多動物界的生活小片段，經「翻譯」過後都變成了顛覆想像的搞笑劇場。假如牠們真的如Jimmy Craig的對白所思所想，真不禁愈看愈懷疑，其實愚蠢又不解這個世界的，都該是自以為高高在上的人類吧！

就用另一個角度，了解一下會說話的動物世界吧！（按圖進入）

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