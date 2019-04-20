綾瀨遙曾超重絕食　日雜推「模特兒身材對應表」　165cm應重_kg

女生總是覺得自己還可以再輕一點，更希望擁有模特兒般的纖細身形。坊間不斷興起的另類減肥法，聲稱一週能減去多少公斤，女生們抱著「減得一斤得一斤」的心態，總是會半信半疑的嘗試。減肥是一輩子的課題，到底怎樣才算是瘦？怎樣才算是不同高度女生的理想重量？

日本女生對美的追求一絲不苟，不會盲目減肥，減重同時注重養生。而且她們的飲食習慣與香港女生接近，減重方法值得參考。要成功減重首先需要一個明確的目標，訂下理想重量然後再進行階段性減重。日本女性雜誌《S Cawaii!》公開了「女生身高體重對照表」，當中包括了「標準體重」、「美容體重」，甚至是雜誌上常見的「模特兒體重」。

日本女性雜誌《S Cawaii!》公開了「女生身高體重對照表」，當中包括了「標準體重」、「美容體重」，甚至是雜誌上常見的「模特兒體重」。（《S Cawaii!》截圖）

對照表其實是以BMI為標準，細分成不同的體重指標。基本上成人體重正常範圍為BMI值18.5至24之間，對照表中的「標準體重」是指BMI值22、「美容體重（即視覺上身形擁有剛好的比例）」指的是BMI值19，而「模特兒體重」則是處於過瘦的BMI值17.5。最右的一欄為超過BMI值25的肥胖體重，為健康著想還真的要運動一下呢。

綾瀨遙以選美比賽出道，隻身到東京發展事業時卻因為壓力太大暴飲暴食，體重增至60公斤。（《Beauty Colosseum》截圖） 參考了日本的「女生身高體重對照表」，訂立減重目標後，趁現在只是四月中，還有時間鍛煉出理想的健康身材。日本女星綾瀨遙知性的形象加上比例完美的身材令不少女生羨慕，原來她於16歲剛出道時曾重達60公斤，穿上泳裝後腰間贅肉無所遁形，脂肪集中在下半身。當時她於減肥節目中揚言：「一個月內沒瘦下7公斤，就退出演藝圈。」結果她以極端的方式絕食，甚至連水也不喝，成功減去6.8公斤。

國民女神綾瀨遙1個月減8公斤，而且不反彈。（網上圖片）

綾瀨遙挑戰失敗後，節目主持人表示「我不會叫你退演藝圈，你自己決定。」她哭著說「再給我一次機會！」然後開始檢討並改善瘦身方法，最後成功減至49.9公斤。綾瀨遙身高165 cm，根據「女生身高體重對照表」，高峰時期60公斤的體重超出「標準體重」，減至49.9公斤已接近「模特兒體重」，直至現在身形依然纖幼。要做到像綾瀨遙般1個月減8公斤而且不反彈，便要好好細讀她的減肥法則。

按圖參考綾瀨遙如何可以1個月減去8公斤：

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