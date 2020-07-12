【型格時尚】三款大熱性感穿搭　內褲也能「穿上」大場面

相信不少人滑開歐美穿搭帳戶，都能看到許多潮辣妹們大膽露出內褲或內褲頭吧？可別以為她們只是無聊賣騷，其實是穿搭趨勢「內褲外露」（別誤會，不是超人的那種），就連 Supreme 女神 Adrianne Ho、水原希子、潮模 Kendall 也都這樣穿，就知道這股風潮有多火燙，有望成為繼陷阱妹最愛的真理褲後，成為下一波大熱趨勢！

初階班——露內褲頭 火辣指數：★★

露內褲頭穿搭，說穿了其實和一般男生穿四角褲時，露出些許褲頭的道理是相同，只不過要注意並非所有內褲頭都能隨便露（像阿嬤內褲就先不要），很居家的內褲就請先收好，千萬不要隨便穿出門，不然嚇到路人就不好了。

關於露內褲頭其實也是有一些小技巧，建議女孩們可以穿著潮牌推出的四角褲外搭運動褲，微微露出一點褲頭，真的很性感～

進階班——內搭高衩 Bodysuit 火辣指數：★★★★★

近幾年流行一種很像泳衣的單品，那就是 Bodysuit，超貼身的剪裁和設計能夠完美凸顯女孩們的身材曲線，盡情展現性感的同時也完全不用擔心會曝光，此外，方便穿脫的設計也不會讓女孩們上廁所的時候，還要面臨全裸的窘境。

至於 Bodysuit 最性感的搭配方式，就是搭配一件鬆垮的運動褲，記得將褲頭卡在髖骨的部分，讓大腿的根部可以微微露出來。

如果光看文字描述還不太了解的讀者，不妨參考 Supreme 女神的駕馭方式（按圖了解）↓↓↓

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終級班——搭配透視裝 火辣指數：★★★★★★★

最終極的駕馭方式當然就是直接讓內褲外露啊！不過直接穿內褲上街真的是蠻害羞的，所以編輯推薦可以搭配一些材質輕薄的服飾，像近幾年開始流行的透視裝，建議女孩們可以外搭紗裙或是紗質的洋裝，若隱若現的樣子真的是辣到不行！（保證男友看到不讓妳出門～）

也許有些讀者看到「內褲外露」的穿搭風格，覺得匪夷所思，但流行趨勢就是這樣，讓人摸不著頭緒，明明前一刻還覺得很醜的單品，誰能保證不會在下一秒搖身一變成為爆款？

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