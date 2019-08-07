【選美】英格蘭小姐冠軍 大方展現素顏　戴上后冠仍堅持做醫生

2019香港小姐競選進行得如火如荼，但每年的賽制也相差無幾，而且甚多佳麗的志願都是希望成為一位出色的藝人。參選港姐除了證明自己外，也似是希望能拿到一張娛樂圈「Fast Pass」，發展演藝事業。 然而，英國剛出爐的「英格蘭小姐」冠軍卻選擇在接受加冕後的一天，重回醫院繼續她的工作，從鎂光燈下的主角變回一個照顧病人的醫生。

「英格蘭小姐」冠軍已於8月1日出爐，冠軍為23歲的一名印度女生：Bhasha Mukherjee。(missenglandnews@Instagram)

「英格蘭小姐」新賽制拒絕倒模審美觀

今屆英格蘭小姐決賽已於8月1日舉行，是次選舉的目的比起過往多屆以來，更希望讓每個女生都能重新審視美的定義，而當中最能達到目的以及成功令人注意的必然是今屆新增的Make Up Free（全素顏）環節​（延伸閱讀），參賽佳麗早前於社交平台發佈素顏照，將最真實的自己呈現，成為一時的熱話，也讓人佩服她們堅決做自己的勇氣。

回顧部份佳麗的素顏照：

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佳麗當中不乏看到「勇敢做自己」的示範？

除素顏外，也有佳麗於參賽過程中作出了「勇敢做自己」的最佳示範，就如在Miss Beach Beauty環節中，就有一名佳麗Aysha Khan沒有選擇以比基尼出戰。根據英國《Metro》報導，Aysha Khan為穆斯林教徒，於是選擇潛水衣，既沒有露出太多肌膚，也不會錯過比賽的機會，重點是她自己也感到非常舒適。

另外，也有曾經於14歲自殘過的佳麗Lucy Krogdahl勇於在Miss Beach Beauty環節向大眾展現她的傷疤，她坦言因爲身上的疤痕而差點想退出比賽（縱然她的紋身可掩蓋大部份的傷疤，但當仔細看仍是能看得到），直至她開始重覆思考，認為疤痕是她的一部份，並不應刻意隱藏，於是她也鼓起勇氣穿上泳裝，接受自己的不完美。

今屆英格蘭小姐冠軍為Bhasha Mukherjee，精通5種語言。(missenglandnews@Instagram)

Bhasha Mukherjee成為冠軍後，卻堅持另一理想

經過Make Up Free、Miss Beach Beauty環節與激烈的決賽過後，終於選出冠軍。冠軍為23歲的一名印度女生：Bhasha Mukherjee。根據英國《Derby Telegraph》的報導，自9歲起她便與家人移民英國，智商達146的Bhasha Mukherjee懂得5種語言，包括英語、印地語、孟加拉語、德語和法語，亦修畢兩個醫學學位課程，故在整個參選過程中也予評委留下深刻的印象。

即使已從事7年的模特生涯，但她仍是熱愛慈善和醫療工作。由17歲開始，Bhasha Mukherjee已開始了慈善工作，到後期經營她的慈善機構，與社區中心合作，提供才藝表演等活動，成為了她生活中不可或缺的一部份。而根據英國BBC報導，過往的她也曾有過選美的念頭，如曾經身邊很多人都建議她參選印度小姐比賽，但礙於當時是她剛進醫學院的第一年，參選的話則需要到印度一個月，因擔心會影響到學業的關係，故並沒有參選。一年過後，她也希望參加一些選美比賽，以證明自己同時為生活增添更多歷程。最後，幸運地成為了2019英格蘭小姐冠軍。

在得到冠軍後，她卻道：「我在後台感到震驚，而且無法相信。」加上隔天就要到醫院擔任初級醫生工作，亦是她畢業過後的第一份工作，因而充滿緊張感：「我不知道我在緊張的是什麼，是緊張上學五年後的第一天工作，還是得到英格蘭小姐的結果？」加冕的那一晚Bhasha Mukherjee成為眾人關注的主角，但她並沒有沉醉於此，當晚凌晨便前往醫院回到崗位工作，因為對她來說，醫療工作同樣重要。

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Bhasha Mukherjee選擇在接受加冕後的一天，重回醫院繼續她的工作，從鎂光燈下的主角變回一個照顧病人的醫生。(bhasha05@Instagram)

別因他人而質疑自己

縱然接下來Bhasha Mukherjee將代表英國參加2019年世界小姐大賽，但她曾於參賽期間說過：「擔任醫療工作，真的不只是你一個人的事，更是幫助到病人的事，這就是帶給我快樂的原因。」即使未知她將來會怎樣在兩者中作出平衡，但肯定的是，此時此刻的她仍然能夠保持初衷，沒有因剎那的光輝而沖昏了自己的思想。

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雖然選美比賽有勝負之分，但拋開比賽的枷鎖，或許美麗這回事從來都沒有一個既定準則，只要對自己有自信，忠於自己的思想，任何人都可以很美，那怕是擁有不完美的地方。

學習自愛，別因他人的目光與說話而否定你的價值與質疑自己。

（資料來源：Metro UK, Derby Telegraph, BBC）