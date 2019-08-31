【網購】台灣、新加坡直送！OL大推三個品牌　價錢親民剪裁合身

平日需要上班、假日也有許多聚會邀約，最大的困擾是衣櫥的衣服永遠不夠用！許多人會介意一直跟「自己」撞衫，重複性出現一樣的單品，感覺同事都發現了，但是每個月的治裝費已經頂天！其實，如果放下品牌跟實體店面的執著，可以發現另一片天呢！

許多名人、造型師在分享穿搭風格時，也經常提到，因為網店單品實穿度很高，常將精品單品與網店單品混穿，而且網店商品更新，到貨速度相當快，可以輕鬆打造風格，學下這個 TIPS，每天煥然一新不是難題，以下介紹三個已營運許久、剪裁與手觸質感高、到貨速度快、風格款式多樣，且台港皆可直送的網店，可以為衣櫃增添新血、單品搭配轉換率讓同事措手不及！

【Love, Bonito】

甜美風又怎能夠不提最近超級火紅的Love, Bonito？來自新加玻的時尚品牌一向主打優雅中帶點甜美的風格，最近還在香港中環開設分店，每天都出現長長的人龍，品牌不論是One Piece或是套裝，色調都配搭得相當柔和，而且剪裁也以修身為主，有些連身裙更有大牌的設計感！親民價錢，但有歐美品牌的剪裁，難怪短短數年便由網店走到實體店，受到時尚名人熱捧，也輕易地在OL界冒起。

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【AIRSPACE】

從學生時代買到職場甜美 OL，Airspace 質感始終令人愛不釋手，它的單品系列適合各種情境，正裝以襯衫或細肩背心搭配闊腿褲，再搭上西裝外套，專業感破錶。

而今年搭配全身同色系色彰顯韓風，更增添潮流感。另外是洋裝禮服系列，在婚禮旺季時非常實穿，一個月要出席兩三場婚宴，曝光率高便需要多準備幾款增加替換率，剪裁及質感良好的洋裝便可以打造不同的 wedding look，顏色上建議選擇明亮卻不搶光彩的裸色系或是喜氣的珊瑚紅（總之不要跟新娘搶風頭就對了！），既莊重典雅又可襯托配件，展現低調美。

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【SWEESA】

甜美、輕休閒與渡假風是 Sweesa 主打風格，色彩繽紛充滿活力的字TEE或線肩背心、以及今夏最流行的紗裙或粉嫩色百摺長裙搭配，舒適又亮眼，有時候不用出門開會，在辦公室中也可以甜美一下；或是假日和姐妹淘聚餐，也呈現出活潑又潮流的穿搭，再配上一頂藤編織帽，更點亮一身的精緻造型。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】