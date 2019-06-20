【職場心理】外表比實力重要？　六個讓你看來更可靠的小技巧

美國民調機構 SurveyMonkey 針對上班族調查，發現越有自信的人，收入越高？300 位受訪者中「認為外表重要」的人佔了 50%，「認為外表超級重要」的人則佔了 39%。顯現職場上除了需要具有專業能力以外，自我形象也是不可忽略的一環。剛畢業的新鮮人們，你想好自己要建立什麼樣的職場形象了嗎？與你分享六個提升自我形象的小技巧，讓你在求職者中脫穎而出！

「你想透過外表，展現什麼樣的自己」（《無法成為野獸的我們》劇照）

你怎麼看自己，決定了你能看見什麼世界。

初見「自我形象」這個詞時，我以為就是「換了好聽說法」的「外表」的意思，但除了字面上指稱外表以外，自我形象要說更多的其實是「你想透過外表，展現什麼樣的自己」。外表是自我形象的一部份，當我們談「外表給人的第一印象很重要」時，更想強調的是「外表是自我形象建立的第一步，而這樣的第一步很重要」。

也有些人認為，比起外表，有實質的能力比較重要。但從另一個角度看來，為什麼外表不是能力的一部份？打理好自己的外表，為何不被當成實質的能力？我們必須看見與承認，建立自我形象是一種能力，更甚也是很重要的能力。

而在六月畢業時分，大家紛紛走向人生的下個階段，會認識新的人，會加入新的組織或家庭。此時你想表現什麼樣的自己？又想打造什麼樣的自我形象？

比起外表，有實力的能力比較重要。（《見習冇限耆》（The Intern）劇照）

網路調查：越有自信的人，收入越高

美國網路調查公司 SurveyMonkey 曾針對 300 位在職工作者進行「自我形象與工作表現的關聯性」研究，結果顯示 50% 的受訪者認為「外表是重要的」，39% 受訪者則更加極端，認為「外表非常重要」，也就表示認為「外表不那麼重要」的工作者只佔了 11%。

越有自信的人，收入越高（SurveyMonkey）

進一步將「認為自己的職涯相對成功」與「認為外表重要」的兩組受訪者交叉比對後，也發現認為自己成功的人，有很大比例也認為外表對他們而言很重要。

儘管大部分受訪者認為外表是重要的，但這不代表他們對自己的外表具有信心，更不代表成功就一定高薪。SurveyMonkey 調查報告中顯示，僅有 10% 的受訪者對自己的外表「非常有自信」，認為「有自信」的受訪者佔最多數，40%。將其自信程度與收入高低比對後發現，對自己越有自信的人，收入相對越高。

對自己感到極度自信的人共有 18%，平均家庭收入是 15 萬美元以上，明顯高於其他收入水平。而有對自己感到自信的人有 56%，平均的家庭收入也介 2 萬 5 千美元至 4 萬 9 千美元之間。

透過 SurveyMonkey 的調查可以推測，對自己的形象有自信的人，有更多機會與機率能在工作上獲得成功與更高的薪水收入。因為自信，所以能勇於挑戰自己，抓住機會便大展身手。

對自己的形象有自信的人，有更多機會與機率能在工作上獲得成功和更高的薪水收入。（SurveyMonkey）

六個技巧，輕鬆提升自我形象

曾與匯豐銀行、摩根麥金利等國際企業合作的管理諮詢公司 Inside Out image 創辦人 Joanna Gaudoin 提出六個能夠有效提升職場自我形象的技巧分享，不論是新鮮人或剛轉職者都適用！

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外表、談吐、肢體語言都屬於自我形象的一環，以上六個提升自我形象的小技巧分享給你，但在投遞履歷、參與面試、上台報告以前，也許你該先問問自己，想呈現什麼樣的自我形象？想要別人憶起你時，給予什麼樣的看法？想要透過工作，實現什麼樣的理想自我？

在人生這條路上，我們都有機會探尋從未想見的自己與更多可能，而這一切，就從建立自我形象開始。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：服裝、肢體、說話，六個你該注意的職場形象管理建議】