胸圍壽命有多久？「這些」限期提示必須換新　3個胸圍保養小貼士

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-21 18:00

【胸圍／Bra／內衣】相信不少女生都有共同經歷，買了新胸圍真正穿上身時，才發現還是舊胸圍穿起上來比較舒適，因而將新買回來的胸圍棄於一旁......

每個胸圍都有一定壽命，當以下情況出現時一定要「斷捨離」。(lonelylingerie@Instagram)

但你又是否知道，每個胸圍都有一定壽命，快檢查一下你的胸圍會否出現美國內衣品牌設計和創意副總裁Ra'el Cohen所形容的以下徵狀，否則即使款式再美、再舒適的胸圍也不能承托起你的胸部，是時候好好的進行一場「斷捨離」吧！

罩杯或肩帶位置的布料出現磨損

當你發現胸圍上的布料已有磨損出現，代表著很快它會隨著清洗的次數而加快胸圍的破損程度，例如是容易令當中用來承托胸部的鐵線冒出來，除了會磨擦到你的肌膚產生不適感外，亦失去了本來應有的承托力，代表這時候的胸圍已經完成了它的任務，是時候要將它掉棄了。

胸圍穿著得越久，彈性也會相對減少。(lonelylingerie@Instagram)

肩帶不時滑落

美國內衣品牌設計和創意副總裁Ra'el Cohen指，當你在內衣店試胸圍時，先調整好肩帶位置，要是已調至最緊仍滑落下來的話，代表胸圍的尺碼不適合你；至於如果是穿著已久的胸罩，不時都會出現肩帶滑落的情況，那代表著胸罩已失去原有的彈性。

已扣不上背帶上最後的一格

一般而言，購買胸圍時應該扣上背帶最後、最鬆的一格，以最舒適的狀態來測試胸圍尺碼是否適合。胸圍穿著得越久，彈性也會相對減少，於是我們都會不自覺地把它調整更緊的鐵鉤，令胸圍再次能包覆整個胸部與背部，但如果你已經將背帶扣上最緊的鐵鉤，意味著這個胸圍再沒有能夠調整的空間，亦失去了彈性可言，別再誤以為還能保留，供你再次穿上吧！

用洗衣機清洗胸圍，有機會令背帶的鐵鉤造成鬆脫。(Vcg.com)

背帶的鐵鉤出現鬆脫

在洗衣機或乾衣機清洗的過程期間，會有機會導致胸圍背帶的鐵鉤造成鬆脫，令胸圍不能調整至合適的位置，不能對你的胸部提供平衡的支撐能力，建議還是各位女生細心的檢查一下自己的胸圍有否出現這狀況。

當胸圍已失去了本來應有的承托力，代表是時候要將它掉棄了。(sexybra_phisy888@Instagram)

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（資料來源：Who What Wear, The Independent）

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