夏日涼鞋配對5大腳形　寬腳掌、腳背肥厚　如何穿出顯瘦纖細感？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-22 13:00

【涼鞋｜顯瘦】炎炎夏日，穿上涼鞋讓雙腿「透氣」最好不過。選擇鞋履時除了看款式，更需要參考自己的腳形，合適腳形的款式既可增加造型感，亦可帶來顯瘦效果。

選擇合適腳形的涼鞋既可增加造型感，亦可帶來顯瘦效果；5種常見腳形又該配搭哪款涼鞋最能顯瘦？(misselvani@Instagram)

除了夏日大流行的草織鞋，奢侈名牌CHANEL、DIOR、Chloé，以至平民品牌ZARA、Charles & Keith等均推出各式各樣的涼鞋款式，令時尚界全面掀起一陣涼鞋熱潮。涼鞋設計通爽舒適，在悶熱的夏天又怎能不入手一對？

5種常見腳形適合哪涼鞋款式 能達最顯瘦效果？

本身腳形骨感的女生基本上擁有先天優勢，穿着各種類形涼鞋都適合兼美觀，但並非每個女生也屬於骨感腳形；若果腳掌寬大、肉肉腳形等女生則要小心選擇，尤其需避開羅馬、綁帶、PVC透明膠涼鞋等款式，以免將腳形問題再度放大，同時避免發生於涼鞋綁帶處或洞口位置「唧肉」等尷尬情況。

相反，如果腳背肥厚的女生，只露出腳跟位置的穆勒鞋（Mules）更為適合，不但有助修飾腳掌並拉長線條，其百搭程度更是趕時間出門的恩物，配襯休閒的褲裝或女性化的裙裝都非常適合，輕鬆舒適之餘也不像「踢拖」般過於休閒。以下5種常見腳形，又應該配搭哪款涼鞋最顯瘦？

▼▼▼【按圖看】5種腳形適合哪涼鞋款式？選對款式肉肉腿都可變筷子腿？▼▼▼

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