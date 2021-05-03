2021名牌鞋｜DIOR草織鞋人氣超越CHANEL？15款熱賣話題款名牌草鞋

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-03 08:00

【2021春夏必買｜草織名牌鞋】草織鞋予人度假與休閒感覺，而且百搭程度絕不比小白鞋遜色，特別適合春夏季節。CHANEL、GUCCI、DIOR等品牌均相繼推出各種草織鞋款，設計時尚優雅，穿著時清涼方便，絕對可成為造型加分。

【2021春夏必買｜名牌草織鞋】CHANEL、GUCCI、DIOR等品牌均相繼推出各種草織鞋款，百搭程度絕不比小白鞋遜色。(prettylittleluxethings@Instagram)

CHANEL、DIOR名牌草織鞋成春夏大熱 Chloé優雅甜美又吸睛

各大名牌推出的草織鞋成為春夏大熱單品，草繩編織的鞋底飾邊配以帆布、皮革、綿質材質，加以品牌Logo甚至Monogram印花圖案，各有特色及質感。特別推介CHANEL和Chloé款式，前者以拼色設計配以雙C Logo的款式，兩者則於鞋跟飾有品牌Logo，同樣簡約又具辨識度。配上碎花裙或牛仔褲等裝束，增加慵懶愜意感覺，吸睛度大增，隨便配襯也不會出錯！其中DIOR草鞋更繡上近年火到不行的Oblique提花，成為年度話題爆款之一，雖然價錢不算親民，但相信粉絲們一定難以忍手！

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