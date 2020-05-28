【Zara、Uniqlo、GU顯瘦穿搭】夏天永遠都是減肥的季節，仍未成功回復苗條身形的女生，或可參考日本女生Airi的「遮肉大法」，透過穿搭進行視覺上的減肥。

可參考日本女生Airi的「遮肉大法」，透過穿搭進行視覺上的減肥。(n.airi_taito@Instagram)

Airi為一名已育有3名子女的媽媽，平日除了愛為子女研究卡通便當，務求達到可愛賣相且均衡營養，亦喜歡分享她的穿搭造型，Instagram擁有28.1萬名追蹤者。Airi都會重點投資於名牌手袋，衣着方面則愛購入Zara、Uniqlo、GU等大眾品牌與其他日本品牌。

配合名牌手袋，打造平襯貴造型＝＝＞

身高163cm的她縱然手腳纖幼，但礙於曾生育過的關係仍是受小腹煩惱，偶爾會使用收腹褲幫助隱藏小腹，但更多是配合衣着，顯瘦效果相當成功。如果你也有小肚腩的問題，或能參考一下Airi的顯瘦技巧。

高腰剪裁

高腰裙／褲能夠在修飾小腹的同時將下身比例延伸。(n.airi_taito@Instagram)

高腰剪裁絕對是想要隠藏小肚腩的恩物！高腰裙／褲能夠在修飾小腹的同時將下身比例延伸，讓雙腿看起來更纖長；同時高腰剪裁的單品只需簡單搭配就能充滿時尚感，即使是配上普通的素色T-Shirt，將上衣攝於下身服裝內，都能幫助打造好比例。然而，如果你的肚腩未至於誇張的級別，也可選擇短身T-Shirt款或直接將T-Shirt綑綁至腰部位置，若隱若現露出腰線，將會帶來更顯著的視覺顯瘦效果。

另外，Airi也會利用自己腿幼的優勢，選擇高腰開衩裙款，於走路時露出腿部，不但能突顯優勢，亦能營造低調小性感。

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傘裙

九分長度，露出腳踝或高筒鞋款，將會更顯瘦。(n.airi_taito@Instagram)

傘裙亦是Airi愛穿着的其中一個下身服裝款式，與配襯高腰裙／褲一樣，主要是以T-Shirt作為搭配，將T-Shirt攝於下身服裝內修飾腰部線條，在外加上一件外套打造層次感。Airi所選擇的傘裙不但能「遮肉」，而且大多為粉色系和喱士元素款式，亦能額外帶來減齡效果。

挑選傘裙款式時，Airi多選擇九分長度，露出腳踝或高筒鞋款，看起來更瘦；不過，如果盤骨較大的女生，建議可選擇較挺身的材質，以免過於垂墜會造成反效果。

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西裝闊褲

Airi重複搭配Uniqlo西裝闊褲。(n.airi_taito@Instagram)

Airi於Uniqlo購入了兩條同款不同色的西裝闊褲，分別為米白色與淺藍色，價格為1,990日元（約HK$144）。橡根褲頭配合寬鬆的腰圍和褲腳，帶來舒適感，不過西裝材質卻挽回了闊褲的休閒與慵懶感。除了修飾腰部，其好襯程度更讓Airi重複穿搭，如她會選擇以淺色長袖上衣搭配淺藍色西裝闊褲，上衣於腰間的ruffles設計亦有助「遮肚腩」；亦會選擇黑色背心款配搭淺藍色西裝闊褲，穿上幼跟高跟鞋，呈現知性女人味，絕對是上班穿搭參考。