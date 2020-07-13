劉佩玥（Moon）熱衷於經營自家YouTube Channel，分享日常美妝心得以外，前陣子亦試過分享理財習慣、公開在鏡頭整理衣櫃，實行斷捨離。 與此同時，她更示範如何利用同一條連身裙襯出10個造型，適合一眾小資女參考，甚或是購物狂女生也可以一看，讓自己再沒藉口購買過多的服裝。

劉佩玥早前拍衣櫃斷捨離vlog，公開房間及衣櫃。（YouTube截圖）

劉佩玥衣櫃斷捨離 為何失敗？

劉佩玥早前拍衣櫃斷捨離vlog，公開房間及衣櫃。一開始並訂立四大法則：「有沒有重複款式？」、「多久沒穿過？」、「衣物的質量？」及「是否必須？」。可惜花數小時收捨後衣櫃仍舊爆滿，Moon解釋自己對衣物有特殊感情，中學時候買的、港姐面試穿過的，她統統都留下。「我點解成日都唔掉衫、執衫，因為覺得衫係有感情，會覺得掉咗好可惜。」結果花半天「執拾」仍然徒勞無功。

劉佩玥跟不少女生一樣，總會將收拾、整理掛口邊，但結果成效奇低。最後Moon嘗試把衣櫃再重新整理一遍，並歸納出以下心得，點圖即看＝＝＞

簡化衣櫃 一條裙穿出10個造型

劉佩玥（Moon）熱衷於經營自家YouTube Channel；近日則與大家示範如何利用同一條連身裙襯出10個造型。（劉佩玥Moon Lau@YouTube截圖）

劉佩玥平日的穿搭造型＝＝＞

+ 4 + 3 + 2

劉佩玥既然選擇了簡化衣櫃，她同時教大家如何一衣多穿。她在影片中分享認為許多女生都會有一條清涼的吊帶連身裙款，故是次則選擇了一條吊帶黑色碎花裙，示範一條裙如何有10種穿搭。

【第一個造型】以簡單為主

劉佩玥分享的第一個造型非常簡單，單純將連身裙穿在身上，再配襯一對波鞋；不過，她則著重於其他細節位，如會利用飾物與髮型點綴造型；是次劉佩玥更特別戴上一對毛毛耳環，她認為毛毛耳環能令造型變得更有睇頭之餘，又不會過份重身。

同時，善於編髮的劉佩玥亦會先將頭髮夾曲，繼而將左右兩旁的部份頭髮扭結並夾上髮夾，打造猶如公主風一樣的造型。

【第二個造型】簡約風

劉佩玥以白色T-Shirt作為內搭，就輕易完成了第二個造型。（劉佩玥Moon Lau@YouTube截圖）

劉佩玥所示範的第二個造型，同樣簡單易學，更適合走簡約路線的女生。以白色T-Shirt作為內搭，配襯吊帶黑色碎花裙就輕易完成了第二個造型，劉佩玥提醒V領T-Shirt比起圓領T-Shirt更為百搭，同時能配合連身款的線條剪裁。

顏色方面，由於吊帶碎花裙為黑色，故因此她選擇了白色，不過她則建議如果所選的碎花裙為白色或淺色調，則可選擇深色T-Shirt；另外，她認為此造型予人一份年輕感，故搭配波鞋會較令造型變得一致。

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【第三個造型】活潑風

劉佩玥將碎花裙演變成上衣，配襯下身單品。（劉佩玥Moon Lau@YouTube截圖）

接下來，劉佩玥同樣在白色V領T-Shirt外穿上吊帶黑色碎花裙，不過她則將碎花裙演變成上衣，配襯下身單品。

先在大腿位置向上摺起碎花裙，並將碎花裙摺入高腰牛仔褲內。劉佩玥分享，高腰剪裁能夠帶來修長效果，故選擇了高腰牛仔褲；亦基於需要將碎花裙摺入褲內，建議選擇鬆身褲或喇叭褲的款式。

【按圖看】劉佩玥示範的第四至第十個造型＝＝＞

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另外，亦有日本女生試過以一件印花圖案恤衫穿足6天，即睇示範＝＝＞