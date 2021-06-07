劉佩玥3招顯瘦穿搭掩眼法　身形高大不顯壯　應露則露小性感吸睛

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-07 20:00

【逆天奇案／劉佩玥／穿搭】劇集《逆天奇案》即將進入結局篇，劉佩玥（Moon）於劇中性感造型被大讚，身高174厘米，加上骨架偏大的她，上鏡後易令身形顯「大份」。不過劉佩玥巧妙地透過衣著「改變」身形，實行打造視覺顯瘦效果，高大女生必定要參考她的掩眼法，只露最瘦部位，即能擺脫「大隻」形象。

劉佩玥近年積極透過衣著「改變」身形，實行打造視覺顯瘦效果，高大女生不妨參考。(arryuu@Instagram)

劉佩玥身形高大，天生擁有長腿優勢，加上去年開始改變飲食習慣，轉為食素，曾在YouTube影片中分享茹素的目的是希望身體更健康，同時清減內在脂肪，直言茹素生活令她更易控制情緒、改善皮膚以及經痛問題。劉佩玥透過食素成功減走包包臉，加上以穿搭技巧修飾身形，趕走「大隻」形象。

劉佩玥選擇V領剪臷服裝，露出鎖骨部位與頸部線條。(arryuu@Instagram)

【劉佩玥顯瘦技巧1】V領剪裁

要做到修飾身形，選擇高腰、合身剪裁最好不過。想要顯瘦效果更明顯，亦可像劉佩玥一樣穿上V領服裝。比起圓領，V領剪臷更能在各方面營造顯瘦效果，不但可拉長臉形，減低圓潤感，更能將視線轉移，令人留意最瘦的鎖骨部位與頸部線條，形成更瘦削的錯覺。加上，劉佩玥多以直身裙或A-Line短裙作配襯，露出長腿亦有效削減視覺上的肉感。

▼▼▼【按圖看】V領剪裁如何令劉佩玥看起來更顯瘦？▼▼▼

劉佩玥以薄紗透視外套配襯吊帶背心與短褲，更顯青春氣息。(arryuu@Instagram)

【劉佩玥顯瘦技巧2】適當地「露」出肌膚

骨架偏大，甚至稍為有Baby Fat的女生，不一定要將自己包得密實，反而如劉佩玥一樣利用掩眼法，僅露出瘦削的部份即能達到顯瘦的作用。

選擇露肩或單肩服裝露出肩膀線條，既可流露出小性感氣息，亦可巧妙地遮掩手臂「肥肉」，而裙裝能呈現一份柔美感，但如果想加倍顯瘦效果的女生，亦可選以露肩上衣搭配寬褲，記得要「攝衫」或是選擇短身上衣設計，打造「上窄下寬」視感更能顯瘦。此外，劉佩玥亦愛穿薄紗透視服裝，既可修飾身形又不悶熱，若隱若現的透膚感更是散發出陣陣仙氣。

▼▼▼【按圖看】劉佩玥「露」得聰明有技巧，趕走「大隻」感覺？▼▼▼

劉佩玥擁有長腿優勢，同時也愛選擇開衩裙款大騷美腿。(arryuu@Instagram)

【劉佩玥顯瘦技巧3】開衩裙款展現長腿

身高174cm的劉佩玥擁有一雙長腿，自然會大騷其優勢，除了平日愛穿著短裙、短褲以外，長裙也是她的選擇之一，不過卻偏好開衩設計的款式。開衩裙款不但達到遮肉修飾腿形的效果，在視覺上更特別顯瘦、下身比例更修長，適合大部份身形的女生，亦是小個子女生「增高」必備之選。顯瘦顯高之餘，穿起開衩裙款走路時，即使沒有涼風吹起亦能若隱若現大腿肌膚，呈現迷人女人味。

▼▼▼【按圖看】劉佩玥開衩裙款穿搭，展現小性感又顯瘦▼▼▼

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