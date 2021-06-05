CHLOÉ、VALENTINO官網大減價　低至2千多入手　30款熱搶名牌手袋

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-05 13:00

【名牌手袋減價】CHLOÉ、VALENTINO官方網站均推出季中折扣優惠，多款極受女生喜愛的人氣王手袋，亦列入減價範疇中，就連何超蓮也擁有的CHLOÉ C Bag也包括在減價內，而VALENTINO更是低至6折即可入手，兩個品牌的限時優惠，不容錯過！

【名牌手袋減價】何超蓮同款的CHLOÉ C Bag也包括在CHLOÉ減價手袋款內。(laurinda_ho@Instagram)

CHLOÉ人氣系列減價 何超蓮同款$8XXX

CHLOÉ手袋設計簡約優雅，長青百搭，向來備受女生寵愛。CHLOÉ品牌官方網站正進行減價，CHLOÉ C、Daria、Drew等人氣系列低至7折，大部份款式折後價4位數就能入手，何超蓮同款的CHLOÉ C Bag由原價$12,000減至$8,400，相當抵買！

除了CHLOÉ C Bag以外，特別推介Mini Drew cross-body backpack，手袋可自行調節肩帶，以斜揹或背包方式使用，適合追求一袋多用的女生；而喜歡超迷你袋的女生，則可選擇Mini Drew wristlet，當Belt Bag使用或將腰帶交纏繫於手上亦可，減價後只需HK$2,520，入門必備。

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【名牌手袋減價】BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）亦揹上VALENTINO人氣款式VSLING手袋。(roses_are_rosie@Instagram)

VALENTINO指定袋款限時6折 窩釘款經典具辨識度

VALENTINO官方網站指定手袋款式以優惠價6折發售，大量斜揹袋與單肩袋都包括在內，窩釘款式如Rockstud Bag不但高辨識度，梯形輪廓容量大，適合追求實用的女生，亦可當作返工袋使用。人氣款SUPERVEE亦設減價優惠，袋身具大型品牌金屬Logo，貴氣十足，由原價近2萬元減價至1萬多元；另一款VSLING袋身同品牌Logo採用同一色調，簡約優雅，由原價$23,500以減價6折後$14,100即可入手，是喜歡低調的女生必定不能錯過！經典款減價以外，亦有一些特別輪廓設計的款式，相信不同風格喜好的女生也選擇到心水手袋。

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（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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