LONGCHAMP手袋官網減價　MICHAEL KORS低至5折　30款必搶抵買手袋

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-31 18:00

【名牌手袋減價】減價季又來臨，Marc Jacobs、LONGCHAMP、MICHAEL KORS官方網站均設限時折扣優惠，Marc Jacobs更低至6折。比起動軋入手過萬元的奢侈品牌手袋，以上輕奢品牌更適合小資女，而且適用於平日粗用。

【名牌手袋減價】黃翠如所使用的Marc JacobsBOX BAG亦有減價，不過黑色與拼色款已售罄，大可考慮PEANUTS X MARC JACOBS聯名款式。(wongtsuiyu@Instagam)

Marc Jacobs多款人氣斜揹袋6折

Marc Jacobs官方網站現正進行限時減價，精選手袋款式6折就能入手。減價款式種類多，包括襟污糟的尼龍款、背包、適合返工用的手挽袋，以及多款人氣斜揹袋，如THE SOFTSHOT、THE HOT SHOT，方正形狀小巧又輕便，配合品牌Logo低調又具辨識度。另外，以午餐飯盒作設計靈感的BOX BAG亦有減價，雖然黑色與拼色款已售罄，但同樣極受歡迎的PEANUTS X MARC JACOBS聯名款式亦設減價，6折後只需HK$3,054，喜歡特別款式手袋的女生不容錯過！

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LONGCHAMP尼龍經典款低至$640

LONGCHAMP手袋一向深受小資女及一眾OL喜愛，走在街上亦常見LE PLIAGE原創系列尼龍手袋的蹤影，是次官方網站的減價貨品亦包括此皇牌系列手袋，背包、手提包亦有優惠，有「餃子袋」之稱的經典小號手提包，官網減價折後只需HK$640就能入手。此外，LONGCHAMP近年大熱ROSEAU系列亦列入減價範圍之中，牛皮設計並以竹節開關作點綴，精緻與百搭程度不輸尼龍經典款式，實用又抵買，同樣可考慮入手。

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MICHAEL KORS減價手袋低至5折 「老花」款經典不易過時

MICHAEL KORS官方網站減價優惠低至5折，減價手袋主打Tote Bag與具一定容量的斜揹袋，適合追求實用度的女生。除了百搭黑色以外，減價款式包括杏色、粉色、橙色等，為造型帶來滿滿生氣；另外，品牌的「老花」款式亦設折扣優惠，MK Logo綴以時尚設計感的手袋款式之中，感覺不老土亦夠長青，如Large Logo Dome Crossbody Bag，圓弧輪廓配合「老花」印花、皮革包邊以及金屬鏈帶時尚感十足。

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（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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