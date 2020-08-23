不走Muji風！日本師奶慳家Zara、Uniqlo一衣多穿　大地色顯白減齡

【Zara、Uniqlo、GU穿搭】法國女生鐘情於碎花元素，而日本女生則愛好素色，要是你也是簡約派，日本擁兩子之母Emi的造型或可為你在穿搭上帶來靈感。

日本女生Emi為兩子之母，透過穿搭讓其即使推着嬰兒車也不會感覺她是一名「師奶」。(emi0830emi@Instagram)

166cm高的Emi既不是走Smart Casual路線，亦不是走極多女生喜愛的Muji風，相反傾向休閒，但其Instagram仍得到9.5萬名追蹤者支持。或是基於她大部份的服裝均是購自Zara、Uniqlo、GU等大眾品牌，同時擅於實行mix and match，她的穿搭不但帶出俐落乾淨感，更營造減齡效果，即使推着嬰兒車也不會感覺她是一名「師奶」。

Emi會在穿搭照中Hashtags所穿服裝的品牌，不時更會大曬戰利品或襯出#OOTD＝＝＞

+ 3 + 2

慳家「一衣多穿」示範

Emi值得參考的是，「一衣多穿」的配襯方法。近期，她喜歡以一件麻質吊帶連身褲襯出不同造型。別以為搭配連身褲就較少變化，Emi示範了多個造型，而且所選擇的單品均為人人家中必定會有的素色T-Shirt，如分別以黑、白色短袖T-Shirt和背心作內搭。

另外在肩膊披上外套或直接穿上，更能增加層次感。黑、白色以外，挑選內搭上衣時建議可選擇與連身褲顏色的對比色，帶來更多的變化，亦能如Emi一樣，選擇方領上衣，露出鎖骨部位，營造纖瘦效果。

Emi以不同款式的T-Shirt、針織衫搭配Zara西裝褲。(emi0830emi@Instagram)

除此之外，她亦以不同款式的T-Shirt、針織衫搭配Zara西裝褲，將上衣攝進褲裝內，有效讓雙腿看起來更修長。這樣的配搭不但可中和西裝褲的正式感，但同時能造就出俐落、知性氣場。此Zara西裝褲亦被另一位日本人妻大力推介，入手的原因為百搭、喜歡高腰設計。（延伸閱讀）

Emi亦會以淺灰色服裝搭配米色單品。(emi0830emi@Instagram)

大地色系增柔和氣場

淺色調穿搭能營造出一份溫暖感，平易近人，而且更能散發年輕氣息，故Emi都喜愛淺色調的造型，或是大地色系，選擇咖啡色、米色等單品，以tone on tone同色系襯衫，不但能縮短挑選服裝時間，亦能予人更鮮明突出的視覺效果。Emi亦會以淺灰色、白色服裝搭配米色單品，既能在色彩上帶來和階效果，亦感覺新鮮，同時具提亮膚色，顯出好氣色的作用。

Emi以傘裙打造減齡效果。(emi0830emi@Instagram)

傘裙減齡

比起其他女生愛選擇色彩鮮豔、帶有碎花的單品，Emi傾向簡約，不過她則愛以傘裙打造減齡效果。選擇啡色調、黑色、藍色的半身裙款，同樣地將上衣攝進裙裝內，延伸下身比例，裙擺隨步伐輕輕擺動，營造活力氣息。Emi亦會穿上連身傘裙，但她所選擇的並不是修腰款，而是鬆身、九分長度的款式，露出腳踝「絕對領域」，達到顯瘦效果，配上Converse、拖鞋更見年輕。

+ 2

另有一名日本人妻以Zara、GU襯名牌袋，造型傾向輕熟風，偶爾以休閒造型示人，在Instagram上吸納37萬粉絲，平日對穿搭的毫無頭緒的女生作參考＝＝＞（延伸閱讀）