與BLACKPINK同款很難因被秒搶光 Jennie令這平價品牌網店塞爆停機

Jennie的帶貨功力再次得到認證， 逛街買襪子竟讓品牌網站爆流量! Vogue為大家整理了5個女孩們都想入手的平價版「Jennie同款」！ BLACKPINK的Jennie現在雖然因「人間香奈兒」的稱號而聞名，但其實她在受到CHANEL賞識之前，就已經是隊內的帶貨女王了，早前因新歌<How You Like That>回歸而有了更頻繁的露面機會，她的一舉一動不僅能引發話題，更直接帶動一波Sold Out潮。

看看「帶貨女王」Jennie令哪5個品牌被瘋狂搶購（按圖了解）▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

隨著新歌回歸，BLACKPINK的專屬實境節目《24/365 with BLACKPINK》也自七月初開始播出，記錄了四位成員私下真實的一面，也揭露許多團體幕後的精彩花絮。在《24/365 with BLACKPINK》第一集中，Jennie和造型師MinHee一起外出逛街，名為回歸造型做市場調查，實則讓Jennie私心添購了許多私服，而當看到可愛的襪子她更是毫不猶豫地入手了三雙，想不到節目播出後，一度導致襪子品牌官網因流量暴增而停機，讓品牌緊急發布官方公告安撫粉絲，再度認證了Jennie的帶貨功力。

韓國襪子品牌I HATE MONDAY

以「討厭的星期一更要穿可愛的襪子」為理念，韓國襪子品牌I HATE MONDAY的色系與印花都散發著滿滿少女心，還有許多清爽的條紋、格紋款式，夏天無論搭配洋裝還是涼鞋都非常百搭。

按圖看Jennie在《24/365 with BLACKPINK》節目中，購買的襪子有何特別▼▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

飾品品牌NiRO sensibility

因Jennie著用而被粉絲「關心」的品牌不只有I HATE MONDAY，最近Jennie私服常常出現的飾品品牌NiRO sensibility也收到許多私訊敲碗，希望夠支援國際運送，讓眾多海外的BLACKPINK粉絲也能擁有同款飾品。

按圖看Jennie私服常出現的飾品品牌NiRO sensibility有何特別▼▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

近期已「Sold Out」的Jennie私服

一身清爽的度假風洋裝與托特包都是來自Maison Alaïa，不意外地在Jennie PO完照後就已完售。另外，不只ROCHAS的駝色針織上衣Sold Out，Jennie戴的墨鏡是前陣子和GENTLE MONSTER一起推出的聯名系列，包括多款墨鏡和眼鏡鏈現在也是買不到囉！

韓國飾品品牌VINTAGE HOLLYWOOD同時也是同團成員Jisoo的愛牌，而在下面Jennie照片中的珍珠項鍊雖然已完售，但因為今年非常流行珍珠飾品，所以也很好找到相似款，是無論男女都必備的單品。

看看各款「Sold Out」的Jennie私服item▼▼▼▼

+ 3 + 2

除了時尚單品以外，Jennie今年也是愛茉莉太平洋集團的化妝品品牌HERA和樂天AIR BAKED薯片的代言人。薯片在代言消息公佈的第一天，各大購物網站上就熱銷到斷貨；而HERA的唇膏與粉底液也不斷登上品牌評價排行榜前幾名，種種好成績皆證實了Jennie的高人氣，而超強帶貨能力也並不侷限於精品時尚圈，入手沒負擔的飾品小物、食品保養品等都是粉絲get同款的好選擇。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「Jennie同款」魅力爆棚!5個平價飾品品牌，因為Jennie同款讓網站爆量一秒完售!】