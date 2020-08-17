陳家樂與連詩雅自六月初開始傳出緋聞，日前有報導指兩人拖手約會，令戀情正式曝光。兩人於去年拍攝旅遊節目《12個夏天》而結緣，連詩雅一洗港女形象，真誠個性更令陳家樂刮目相看。

陳家樂與連詩雅自六月初開始傳出緋聞，日前有報導指兩人拖手約會，令戀情正式曝光。（IG＠shi_ga）

兩人日前到鴨脷洲工廈逛Outlet，被媒體捕捉到拖手一刻，見證緋聞變戀情。連詩雅的經理人公司與陳家樂均沒有否認戀情，經理人公司更希望大眾能給予兩人空間。早在六月初，陳家樂已被目擊晚上出入連詩雅住處，關係並不單純。

因拍攝旅遊節目結緣 陳家樂為「港女」連詩雅平反

連詩雅拍攝《跟住矛盾去旅行》被指言行作狀，夾雜英文，被網民封為「終極港女」。（IG＠shi_ga）

陳家樂與連詩雅出道多年，但少有合作機會，真正結緣始於去年合作拍攝TVB旅遊節目《12個夏天》。兩人獲安排到韓國偏遠的莞島拍攝，體驗漁民生活。陳家樂當時坦言，自己與女方並不相熟，怕工作時沒有話題，即使是出席記者會宣傳節目亦覺尷尬。加上連詩雅於2016年與葉蘊儀到意大利拍攝ViuTV旅遊節目《跟住矛盾去旅行》時負評不斷，獲網民封為「終極港女」，令他曾擔心拍攝會否出現困難。

然而，陳家樂於正式拍攝時卻發現女方原來容易相處，而且懂得體諒與照顧別人，彼此很快便已建立出默契。他又分享兩人年齡差不多，成長經歷亦相似，相處時容易產生共鳴。

按圖看陳家樂與連詩雅於《12個夏天》的相處點滴：

+ 5 + 4 + 3

愛情講Timing 再次合作令連詩雅與陳家樂終於走在一起？

陳家樂與連詩雅合作期間，多次強調女方一點都不港女。（IG＠shi_ga）

陳家樂與連詩雅合作期間，多次強調女方一點都不港女，而連詩雅亦稱讚他細心並心地善良，充滿好感。不過當時連詩雅正與音樂才子徐浩交往，而陳家樂與陳瀅的緋聞亦愈傳愈烈，所以兩人於拍攝結束後便沒有進一步聯絡。

不過，連詩雅與徐浩於年初因未能對婚姻達成共識而結束三年情，而陳瀅則與前度賭王四房之子何猷亨不斷傳出復合疑雲，雙方的感情並不順利。而兩人再次於英皇的網上節目上碰頭，連詩雅獲邀擔任陳家樂的節目嘉賓，他們重遇後感情更見深厚，緋聞傳出至今並未獲否認。也許是有鑒於以往公開戀情的後果，兩人似有共識低調處理戀情，亦意味著他們對這段關係的認真程度。

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