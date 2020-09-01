《2020香港小姐競選》賽果已誕生，大熱謝嘉怡奪得冠軍與「最上鏡小姐」，成雙料冠軍，亞軍由陳楨怡奪得，而季軍則是郭柏妍，友誼小姐為鄺美璇。 一如既往，大騷亦是一場女星時裝品味的展現機會。麥明詩黑色貼身晚裝成功搶鏡，曾經她的出事率非常高，近年品味大躍進；馮盈盈繼續走重口味路線，立即盤點歷屆大膽港姐。

《2020香港小姐競選》結果塵埃落定，由大熱謝嘉怡奪得冠軍與「最上鏡小姐」，麥明詩與馮盈盈分別上前祝賀。（01娛樂；梁碧玲攝）

麥明詩—鍾情絲質縜面晚裝？

【香港小姐2020】麥明詩穿上黑色Low cut長裙出席《2020香港小姐競選》，得到網民大讚成熟美。（01娛樂；陳順禎攝）

2015香港小姐冠軍麥明詩久未露面，於前晚（30/8）為《2020香港小姐競選》「最上鏡小姐」擔任評判，早前被網民指她成為OL後身形走樣，不過當晚穿上黑色Low cut長裙，配上紅唇妝容的造型，卻得到網民大讚成熟美，造型亮眼。當一眾女星以仙氣、裸色晚裝登場，麥明詩穿搭自有一套，似乎她對絲質、絹面的晚裝情有獨鍾。

早年的麥明詩也有一些令人百思不解的造型。2018年，以一身粉色長裙出席萬千星輝頒獎典禮，在低胸、貼身剪裁，絲綢材質的裙款外披上毛毛披肩，像是風情萬種的性感女郎。同年，為《2018香港小姐競選》擔任大會司儀，鮮紅色晚裝十分搶鏡，不過其左右剪裁不一的設計卻令她凸顯身形缺點，不但未能突出腰線，配上搭帶高跟鞋，更顯腿短。

馮盈盈—挑戰大膽意識

【香港小姐2020】馮盈盈於大型活動的打扮向來成話題，30/8當晚以黑色絲絨材質晚裝裙出席《2020香港小姐競選》，焦點當然是身後那串「枷鎖」。(crystalfyy@Instagram)

馮盈盈一貫出位個性，在《2020香港小姐競選》所穿的露背裝十分搶眼，粗鎖鏈由心口一直纏到後背，相當觸目不過似乎有點累贅。



貴為2016年香港小姐冠軍，出席2017年《萬千星輝賀台慶》時，以鑲滿金銅色珠片與閃石的圓領長袖晚裝亮相，雖然是大露背展現性感一面，但前面看卻像是半塊肚兜，可惜討論度欠奉。直到2018年《萬千星輝賀台慶》的透視打扮，大膽出位令人難忘。

當時馮盈盈選擇了以色列婚紗品牌Galia Lahav低胸透視裙，不但剪裁貼身，且裙款僅用上黑色薄紗作縫接位，縫接花卉圖案珠片和寶石的裙身，側身一看將體態線條表露無遺，被指像情趣內衣。翌年《珍惜香港 發放娛樂 TVB 52年》總綵排，也是以露背性感晚裝現身，帶有閃片的入膊剪裁配合米色Ruffles的下擺，露出纖腰，不過就連馮盈盈事後也在Instagram笑指裙擺像雪耳。

+ 5 + 5 + 5

張寶兒—品味難以捉摸

2016年友誼小姐張寶兒的穿衣風格也是難以捉摸，31/8晚上出席《2020香港小姐競選》時選擇了鑲滿彩色花卉的晚裝。（01娛樂；陳順禎攝）

2016年友誼小姐張寶兒的穿衣風格也是難以捉摸，時而喜愛搶眼奪目的色彩，時而喜愛淡雅色調，唯一可以肯定的是她對珠片、釘花等工藝似乎情有獨鍾。

如2017年以桃紅色長裙出席香港小姐競選，2018年以孔雀綠色閃片Off-Shoulder晚裝出席《萬千星輝賀台慶》，搶眼之餘凸顯白皙肌膚。

不過由2019年開始，則傾向選擇淺色調晚裝。除了於《2019香港小姐競選》所穿的打扮，香檳金色配上銀色珠片的吊帶晚裝，顏色出眾以及低胸剪裁呈現豐滿身形，讓人留下印象。如是次出席《2020香港小姐競選》的彩色花卉的晚裝；不過，張寶兒愛在眼妝方面花上心思，多於一眾女星，值得一讚。

說到品味獨到的歷屋港姐，不得不提2014年香港小姐冠軍邵珮詩。

邵珮詩— 過份性感失焦點

邵珮詩每次的打扮性感過頭以致出事率甚高。(vcg)

雖然2014年香港小姐冠軍邵珮詩並無出席當晚決賽，但過往邵珮詩每次現身，性感打扮總會成為話題。邵珮詩鍾情於性感晚裝，不過卻似乎性感過頭以致出事率甚高。

邵珮詩出席《2017萬千星輝賀台慶》時，銀色薄紗拼上粉紅色裙擺長裙，大露背以外，其Deep V剪裁更開至腰間，大騷豐滿身材，不過卻帶顯胖效果。2018年，出席香港小姐競選，邵珮詩繼續以露背晚裝示人，選擇米黃併黑色高領長裙，不過掛頸設計看起來像一件肚兜。

今屆2020香港小姐競選未如過往般星光熠熠，但出席女星同樣盛裝打扮，久未在熒幕露面的岑麗香（香香）和麥明詩擔任評判之一，亦十分養眼。馬上看一眾女星於《2020香港小姐競選》造型（延伸閱讀）＝＝＞