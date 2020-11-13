【蔡卓妍（阿Sa）｜名牌手袋】蔡卓妍（阿Sa）極具時尚觸角，擁Gucci、Miu Miu、Fendi等名牌以外，小眾品牌Gabriela Hearst也是她的所愛。早前蔡卓妍（阿Sa）於社交平台分享如何利用一件白T-Shirt與白恤衫襯出多個造型，不時分享穿搭照的她，其實亦無意中大曬她的手袋。

Fendi Baguette Bag是蔡卓妍（阿Sa）的新寵，她指pastel顏色看起來十分舒服；HK$21,200(choisaaaa@Instagram)

蔡卓妍（阿Sa）不時都會使用大型手袋，分享Gucci Maxi Rajah Bag與Fendi Shopper Multicolour Fabric Bag的穿搭照時，更用上Hashtag 「#正菜妍誠意推介」，對於部份女生講求實用的女生，極具參考價值。大型手袋以外，她更擁有一些實用性高的手袋，女生們可用以上班手袋之餘，更可外出之用。

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蔡卓妍鍾情外形獨特 唔易撞款手袋

蔡卓妍（阿Sa）也鍾情於MIU MIU的小手袋款式，如Matelassé Velvet Shoulder Bag和Zipped Bucket Crossbody Bag。大品牌以外，蔡卓妍（阿Sa）亦有使用小眾品牌Gabriela Hearst和Rosantica的手袋款式，外形精緻時尚，方便襯出多個造型，重點當然是不易撞款。

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▼▼▼文詠珊（Janice Man）的穿搭造型都不乏Louis Vuitton、Gucci等名牌手袋，更甚少重覆，絕對是一名不折不扣的手袋控＝＝＞Janice Man擁逾14個Louis Vuitton、Gucci手袋 私下用款實用度高▼▼▼

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▼▼▼楊丞琳（Rainie）不時在社交平台分享#OOTD，無意間大曬Chanel、Louis Vuitton、Celine等名牌手袋＝＝＞楊丞琳Chanel、LV、Celine名牌手袋襯平價衫 迷你Loewe更百搭？▼▼▼