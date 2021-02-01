2021牛年十二生肖開運色｜牛虎兔龍｜雲文子教催運屬牛用黑色手袋

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-01 08:00

【雲文子「奇門遁甲」2021牛年十二生肖運程｜增運顏色｜手袋推介】新一年當然希望自己能事事順利，不過未必每個生肖也能如願。就由雲文子以奇門遁甲為大家披露各生肖來年開運顏色，今次先講牛、虎、兔、龍4個生肖。

雲文子師傅為十二生肖建議各種顏色，於2021牛年達至增運效果。（《愛的迫降》劇照）

無論你是屬犯太歲之年或當旺之年，都可透過雲文子師傅建議的顏色達至增運效果。服裝以外，也可從手袋入手，加強來年的運勢。編輯推介8個手袋款式，當中包括CHANEL、CELINE、Dior、LOEWE，看看能否助你挑選到心儀款式。

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**生肖命理只供參考之用，內容由雲文子師傅授權刊登**

資料來源：《雲文子奇門遁甲2021牛年生肖運程》

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