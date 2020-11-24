【粉底｜日本排行榜】戴口罩防疫加上轉季的日子，一支好的粉底產品絕對可大大減低脫妝機會。在入手新粉底前，大可參考日本美妝網上平台LIPSCOSME近日分享的「10大人氣粉底排行榜」。

日本美妝網上平台LIPSCOSME擁有約600萬名會員，網站會按照會員的分享，分門別類整理出各項美妝排行榜。「10大人氣粉底排行榜」之中，日本女生強調粉底除了需具備防曬功能，更需擁有高遮瑕度，同時能夠提亮膚色，未知哪粉底產品最深得日本女生喜愛？

▼▼▼按圖看日本LIPSCOSME 10大人氣粉底排行榜，用家的真實評價又如何？Dior有兩款粉底上榜？（數據截至23/11）▼▼▼

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第1名$390粉底液 打低過千元Clé de Peau



是次LIPSCOSME的10大人氣粉底排行榜，粉底液、氣墊粉底等粉底產品，不分類共同排出頭10位。Estée Lauder Double Wear 持久防曬粉底深受不少女生喜愛，順利入選第3名；而憑底妝產品相當出名的Clé de Peau，其鑽光柔霧修護粉底液綜合排名只奪得第6名，如是在30/40+群組之中，則奪第2位。由於Clé de Peau定價不低，一支粉底液也過千元，相信定價亦影響年輕組別的支持度。

是次排行榜，最值得留意當然是第一位Lancome的粉底產品，定價3百多元，更是不論20+、30/40+等不同組別的共同第一位。當中用家更指，化妝後戴上口罩，只有鼻頭位置少許脫妝，臉頰依然能保持光澤，相當吸引。

（資料來源：LIPSCOSME）

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