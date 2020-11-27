【UNIQLO、GU感謝節減價】UNIQLO、GU從今日起一連7日(11月27日至12月3日)，進行「感謝節」優惠，多款秋冬人氣熱賣貨品進行大減價，編輯為大家選出了10大必買女裝好貨，更有其他抵買推介，身為精明消費者的你就千萬不要錯過了！

Uniqlo、GU感謝節開始，多款秋冬人氣熱賣貨品進行大減價，精明女生務必入手！(uniqlo_hk_macau@IG)

UNIQLO和GU這次的感謝節減價款式眾多，不但有秋冬必備的外套、針織衫、褲裝之外，還有冬天配搭衣服一定不能缺少的短皮靴，以及保暖內衣等，相信一定能扭揀選到心頭好，絕不空手而回！即看以下以UNIQLO和GU感謝節的必搶女裝，以優惠的價鑄錢把他們帶回家，從頭到腳打造出時尚日系造型吧！

UNIQLO「感謝節」7天限定優惠

Uniqlo「7天感謝節」再次來臨，當中減價款式中的人氣外套更是必買之選！（uniqlo_hk_macau@IG）

讓UNIQLO記忠粉引頸以待的「UNIQLO 7天感謝節」再次來臨，當中減價款式中的兩款人氣外套更是必買之選！分別是蓬鬆柔軟的長絨搖粒絨拉鏈外套，以及羽絨短款大衣，兩者都有多款顔色選擇。如果喜歡少女或較吸睛的色彩的話，可以選擇長絨搖粒絨拉鏈外套；如果喜歡沉實内斂的顔色，就可以選擇羽絨短款大衣。獨特的短身設計，即使是嬌小女生穿上也不會顯得矮小。另外值得入手的還有UNIQLO Heattech棉質T恤、羊毛針織衫、指定牛仔褲等等，款式又多又吸引，真的是花多眼亂啊！

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GU「感謝節」7天限定優惠

GU「7天感謝節」期間有高達50多款人氣秋冬熱賣商品進行減價優惠，一定不會空手而回！（gu.hongkong@IG）

GU「7天感謝節」期間有高達50多款人氣秋冬熱賣商品進行減價，優惠貨品陣容強！時尚、保暖又好襯的秋冬厚外套，在減價後更是沒有不入手的理由。當中輕巧跣水的短款夾棉羽絨外套、潮流感十足的短版衛衣外套，還有今年大流行的針織外套等，不論是什麼身材和高度的女生，都能找到適合自己身形又穿得好看的外套款式。GU簡單又俐落的外套剪裁設計，即使加穿衣服在裏面也不會顯得厚重，輕鬆配搭出多層次的穿搭。另外GU除了外套值得入手之外，還有多款針織毛衣進行減價優惠，特別是一向備受歡迎的Sweat look Knit系列，質感柔軟親膚，而且容易配搭衣服，是女生秋冬衣櫥不可缺少的配搭單品！

▼▼▼【編輯推介：「GU感謝節」必買５款女裝單品】▼▼▼

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除了GU感謝節的減價貨品，香港GU的秋冬新貨同樣不容錯過！香港GU亦緊跟日本潮流，在秋冬還推出了多款在本人氣針織單品，當中有可愛的蝴蝶結元素、青春活力的Polo針織裙裝和充滿氣質的拼布連身裙等等，都是日本當季最流行的人氣單品，時尚達人一定大愛！

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