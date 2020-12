經過一連串Black Friday 2020(黑色星期五)、一田購物優惠日、 UNIQLO、GU感謝祭與眾多網購網站也陸續推出大量折扣優惠,眾多美妝護膚套妝、家庭電器、身體護理用品也減至震撼價,踏入浪漫的12月,情侶與閨密們也互相贈送窩心禮物以表心意,人們也正好趁着這個「黑色星期五」帶來的減價潮,預早入手聖誕禮物吧!

踏入浪漫的12月,情侶與閨密們也互相贈送窩心禮物以表心意,但女生卻對於送甚麼禮物給男生而費盡心思。(《觸及真心》劇照)

適逄Black Friday 2020(黑色星期五)的減價節期,不少女生除大費金錢入手美妝護膚產品、手袋或衣着單品外,也想趁着這個減價潮為伴侶預備一份合心意的聖誕禮物,但普遍男生渴想要的禮物,也不外乎「酒、車、錶」等這類可突顯身價與品味的禮物。但耐何女生預算有限,又想送一款合男友心意,又合預算的聖誕禮物,真是絞盡腦汁。

不論是家人、朋友或情侶,他們也會在聖誕節時,為對方送上一份合心意的禮物。(karishea@unsplash)

女生不妨參考日本網站Mynavi由男網民票選的「男生最想收到的禮物頭10位」榜單,在聖誕節時為男友送上一款最佳又合心意的聖誕禮物,締造甜蜜感,也為男友感受到你的用心與愛意,當中有份上榜的禮物,部分更是女生收禮物時的專利,而女生更是甚少送給男生?

【按圖看】日本男網民票選「男生最想收到的禮物頭10位」榜單,部分上榜的禮物,有些只屬女生的專利?▼▼▼

研究:獨一無二禮物無助感情增長? 反倒送「體驗性禮物」會更好?

送禮最重要合對方心意?但獨一無二的禮物更是無助感情增長?(《泰版我的鬼神君》劇照)

當人們收到禮物固然會感到快樂,但根據《Happy Money: the Science of Happier Spending》一書作者Elizabeth Dunn提到:「選錯禮物可能會有損於送禮者和收禮者之間的關係,因為這是說明你們兩者沒有任何共識。」她在書中還提到送上不受歡迎的禮物,有時會令收禮者不看好彼此將來關係的發展。

而美國卡尼基美隆大學教授Jeff Galak在一份《Why Certain Gifts Are Great to Give But Not to Get》也提到,送禮時不要想着送獨一無二的禮物給對方,或高度重視送禮人個性而挑禮物,令送禮人忽視了收禮人其他方面的需求,更建議送禮時可從雙方共同的興趣着手,更是一些可讓對方能親身體驗感受的東西,例如:DIY工作坊或音樂會門票等,研究還表明這類「體驗性禮物」能拉近雙方距離,更有助感情增長。

資料來源:《Happy Money: the Science of Happier Spending》,《Why Certain Gifts Are Great to Give But Not to Get》,Woman.mynavi.jp