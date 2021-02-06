小資手袋︱倪妮BLACKPINK Jennie愛用不輸名牌　有款被稱平價BV？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-06 11:00

【2021手袋︱小資手袋】劉詩詩和倪妮於內地劇《流金歲月》造型受關注，所使用的手袋款式包括Gucci、LOEWE等，教人定格欣賞。名牌手袋以外，倪妮在劇中亦使用小眾品牌BY FAR、Elleme手袋，就連韓國穿搭教主BLACKPINK Jennie都用用，搭配職場造型絕不比名牌輸蝕。

BY FAR與Elleme兩個品牌同樣走簡約主義，以獨特輪廓搭配素色動物壓紋設計，俘虜人心，受到不少時裝達人的喜愛；簡單大方的款式，適合用作配襯不同造型。

▼▼▼倪妮於《流金歲月》手袋數目多不勝數，亦包括3款小眾品牌BY FAR、Elleme手袋？▼▼▼＝＝＞流金歲月｜倪妮用GUCCI、CELINE手袋奢華捱批 盤點15個名牌手袋

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BLACKPINK Jennie都愛BY FAR 腋下包 款式簡單免運香港

BLACKPINK成員Jennie不時揹上BY FAR手袋。(jennierubyjane@Instagram)

時興腋下包，保加利亞品牌BY FAR的腋下包則是品牌的代表標誌之一，受BLACKPINK成員Jennie、Hailey Bieber、Kendall Jenner等女星愛戴，也不時成為女生們在社交平台打卡的手袋款式。不過，其實2016年成立的BY FAR以鞋履起家，在開創初期主打方跟鞋，兩年後才推出手袋，成功吸引注意。

BY FAR手袋價格約在HK$4,050至HK$7,300範圍， 免運費至香港。設計簡約，帶復古時代感，不僅提供黑、白、啡基本色調選擇，亦設有粉色調、鮮艷色彩，以及鱷魚皮、蛇皮壓紋等，照顧不同女生喜好。

▼▼▼【按圖看】BY FAR手袋款式推介及價位，BLACKPINK成員Jennie也擁有品牌手袋？▼▼▼

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Elleme Vague Bag被稱平版BV 打造法式優雅造型

法國品牌Elleme Baozi Bag外形出眾，簡單就能令造型增添高級感。(elleme@Instagram)

若鍾情於細節設計款的女生，法國品牌Elleme的出品或不會令你失望。品牌名稱源自法文「Elle aime」的縮寫，認指「She loves」，希望造就出一些外形獨特且實用的手袋款式予每個女生。

手袋設計簡約俐落，其中Baozi Bag以餃子外形與圓形單手柄的細節突圍而出，也成為品牌標誌性手袋次一；而Vague Bag具波浪皺褶設計，與Bottega Veneta的The Pouch的外形相似，故被指為「平價版The Pouch」，打造法式優雅。品牌的手袋價格約在€225至€515（約HK$2,123至HK$4,860），同樣免運費至香港，小資女大可考慮。

▼▼▼【按圖看】Elleme手袋款式推介及價位，究竟Vague Bag是否真的像極了BV？▼▼▼

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