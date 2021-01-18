《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》於昨晚（17/1）圓滿結束，莫文蔚以《呼吸有害》奪金曲金獎，「最受歡迎男歌星」由周柏豪、胡鴻鈞雙雙得獎，「最受歡迎女歌星」得獎者為賽前呼聲甚高的菊梓喬奪得。 星夢娛樂的歌手在《勁歌》出場率極高，贏得多個獎項，至於造型方面又是否勝人一籌，或是一如過往捲入「時裝車禍」？

▼▼▼《勁歌金曲2020》女星打扮，連莫文蔚也出事？星夢女星卻有人從時裝車禍中生還？▼▼▼

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JW王灝兒—每次有驚喜

JW王灝兒選以Alexander McQueen秋冬季系列出品出席《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》。(jwchubz@Instagram)

JW王灝兒憑《輕熟女》一曲奪得勁歌金曲獎項，一向出席大騷均愛選擇誇張元素的服裝，今次亦不例外。雖然選擇了Alexander McQueen秋冬季系列出品，黑色西裝併合大型誇張的厚pad墊肩與手袖設計，即使短裙設計已露出腿部，但身形嬌小的她看起來仍覺腫脹，。

▼▼▼JW王灝兒過往穿搭鍾情誇張衣飾，每次也有驚喜？▼▼▼

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菊梓喬（Hana）— 露出纖腰也不討好？

菊梓喬打敗其他對手，三度奪得「最受歡迎女歌星」。（01娛樂圖片；葉志明攝）

菊梓喬三度奪得「最受歡迎女歌星」，力證「星夢一姐」地位，就連莫文蔚於《香港01》訪問時，亦指：「菊梓喬唱Live唱得好好。」不過，穿搭造型方面，菊梓喬的表現似乎並不穩定。

菊梓喬近期不再鍾情花俏的圖案晚裝，但是次《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》的打扮始終不算大體。上衣為露肩剪裁，皮質搭配恤衫材質袖口的搭配，配以一條大紅色絲緞質傘裙。雖然稍稍露出纖腰，卻未見造型的重點所在，造型更有點像到主題樂園扮白雪公主。

▼▼▼菊梓喬（Hana）襯上黑色吊墜choker與耳環，略為累贅。但已比過往有進步？▼▼▼

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謝文欣— 牛仔LOOK似去錯場合？

謝文欣得到《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》「年度最佳進步獎」銀獎，以街頭型格打扮亮相？（01娛樂圖片；葉志明攝）

謝文欣勇奪「年度最佳進步獎」銀獎，不過離開星夢娛樂，加入天盟娛樂後，造型仍然未有改善，其造型卻像去錯場合一樣。走慘情情歌路線的她卻選擇了一身淺藍色牛仔布街頭型格打扮，除了於腰身繫上一條銀色鎖鏈腰帶外，亦於對落臀部位置，繫上一個腰包，連同黑色冷手袖的設計十分累贅。謝文欣更搭配銀色鎖釦頸鏈，以及於頭髮上亦弄上銀色鎖扣，一身打扮，可以說是相當難以理解。

▼▼▼謝文欣過往打扮亦十分出事？更失手露出腰間贅肉？▼▼▼

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