【素顏女星】郭羡妮早前分享17年前拍攝劇集《天涯俠醫》舊照，雖然久未在屏幕露面，但從照片中看到她保養得宜。陳自瑤、唐寧等女星不時分享舊照與素顏照，保養功力令人非常驚訝，當中哪星媽素顏外貌更勝初出道時？

郭羡妮

▼▼▼46歲郭羡妮分享《天涯俠醫》舊照，不但外貌凍齡，更勾起眾人回憶？▼▼▼

郭羨妮在1999年參與香港小姐競選入行，當年以大熱姿態勇奪冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」4個獎項。翌年，代表香港參選國際華裔小姐競選，亦獲冠軍，2001年開始出演《尋秦記》、《洛神》等多套劇集，機會不斷。

與內地動作導演朱少杰於2011年結婚，2012年誕下女兒Kylie，幸福美滿，而且更保養得宜。原來她有一套凍齡心得？

▼▼▼按圖看46歲郭羡妮的保養方法，1招避免臉部浮腫？▼▼▼

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唐寧

39歲的唐寧育有兒子俊俊和女兒嗡嗡，貴為兩孩之母，又是如何養成凍齡模樣？(leilakong1205@Instagram)

同樣有份參與《天涯俠醫》的唐寧，亦不時分享素顏照，得到滿滿的讚賞。童星出身的她，8歲便入行，參與多套電視劇與廣告拍攝，飾演女角色的童年，長大後開始出演女配角、第二、三女主角的角色，受到觀眾注目。39歲的唐寧育有兒子俊俊和女兒嗡嗡，貴為兩孩之母，又是如何養成凍齡模樣？

▼▼▼按圖看39歲唐寧的保養方法，膚質好是以飲食出發？▼▼▼

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歐倩怡

歐倩怡剛過41歲生日。(cindyauau@Instagram)

41歲歐倩怡於1996年出道，以唱歌與拍劇雙線發展，主唱的櫻桃小丸子片尾曲《問題天天都多》為人熟悉。2006年，與郭晉安結婚後先後誕下一對子女，其後專心照顧家庭，淡出娛樂圈。歐倩怡於2020年在社交平台分享，自己已修畢香港大學專業進修學院營養學課程，未來更打算繼續進修相關碩士課程，而郭晉安於接受媒體訪問時亦表示大力支持。

鑽研營養學的同時，歐倩怡希望日後推廣健康飲食，讓更多人明白其重要性。然而，營養學也影響了她一些對修身的看法，改為採用更持久有效的減肥方法。

▼▼▼按圖看41歲歐倩怡的保養方法，減肥更持久、膚質更佳？▼▼▼

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▼▼▼圈中不少已為人母的女星亦如凍齡一樣▼▼▼

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