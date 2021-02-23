CHANEL電話套僅得一型號可當迷你袋用？2小眾品牌價位低更親民

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-23 13:42

【CHANEL電話套】名牌手機套／袋向來都是入門單品， CHANEL近日釋出的鏈帶電話套價格逾萬元起跳，僅設iPhone 12 Pro Max型號，而且相近的價錢已能購入品牌其他款式的迷你袋，又能否吸引到小資女入手？CHANEL以外，小眾品牌出品也可成考慮款式之一？

CHANEL 2021年春夏手袋款珍珠鏈帶可塑性高

CHANEL 2021年春夏系列手袋主打超迷你手袋和繫扣於手背的小手袋款式，而且部份款式的鏈帶由金屬轉變成仿珍珠鏈帶，再度將精緻度昇華。

▼▼▼CHANEL 2021春夏系列迷你袋超百搭，點圖即看款式▼▼▼

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CHANEL 2021年春夏新品：鏈帶電話套

當中，CHANEL鏈帶電話套延續超迷你手袋的概念，外形十足經典Flap Bag設計，共4款（分別2款斜紋軟呢和2款小羊皮材質）。擺放電話以外，打開雙C Logo啪鈕翻蓋，內藏1個小隔層可擺放信用卡、八達通等日常物。

【CHANEL鏈帶電話套】CHANEL 2021年春夏新品鏈帶電話套精緻十足，不過非人人適合。 (CHANEL)

電話套附以金屬鏈帶，可當成小手袋斜揹使用；鏈帶上亦飾有近年流行的小金球配件，可隨意調節鏈帶長度，適合不同高度女生。不過，CHANEL這款鏈帶電話套卻僅專門為iPhone 12 Pro Max而設，暫時未有其他手機型號版本，未必人人適合。

▼▼▼按圖看CHANEL最新鏈帶電話套，細節、價格全公開？▼▼▼

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CHANEL鏈帶電話套雖然精緻實用，不過假若你對價錢卻步，亦非iPhone 12 Pro Max用家，不妨考慮其他品牌的電話套款式，尤其是近年興起的小眾品牌Ateljé和CAFUNÉ，價錢更經濟。

Ateljé：珍珠鏈簡潔高貴 實惠經濟$260起跳

【Ateljé】荷蘭品牌Ateljé主打鏈帶電話套款式。(yara_michels@Instagram)

荷蘭品牌Ateljé為時尚KOL Yara Michels所創立，Yara Michels坐擁近16萬名追蹤者，故其品牌亦擁有一定的支持者。Yara Michels認為坊間並沒有太多專屬裝放手機的袋子，女生們往往只能將手機擺放在大手袋內，需要尋找時極不方便，故此品牌針對問題結合手機殼與斜孭袋概念，造就出各式各樣的鏈帶電話套，務求令生活更高效率。

Ateljé電話套附帶蠅子、仿珍珠、鎖扣等款式，可隨身揹着。另外，亦設短帶款式，可以手挽方式使用，同樣美觀又方便；品牌的電話套價格在€27.49至€46.99之間（約HK$258.3至HK$441.5），部份款式由iPhone7至iPhone 12 Pro Max都有提供。除了固定款式設計，也可分別購入透明手機殼與鏈帶作替換，讓每個女生都擁有更個人化的款式。

▼▼▼按圖看Ateljé的款式推介，亦能分開入手透明手機殼與鏈帶？▼▼▼

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CAFUNÉ：多種材質選擇適合不同女生喜好 可作迷你手袋

【CAFUNÉ】CAFUNÉ除手袋以外，也設電話袋款式。(cafune.official@Instagram)

2015年成立的CAFUNÉ深受各國時尚達人喜愛，簡約輪廓下不失細節設計，精緻程度絕對不遜於大品牌。CAFUNÉ主打皮質手袋，部份款式以可持續概念為主，以可持續皮革和65%再生棉的帆布制成，帆布不需要再染色，減少對自然環境造成傷害，而此材質亦應用於Camber Sling電話袋之中。

Camber Sling設Monogram帆布、仿蟒蛇紋山羊皮，以及意大利牛皮款式選擇，附有可拆式金色、仿珍珠鏈帶，袋內除了擺放手機設2個卡槽位，而Camber Sling的背面亦設卡袋，可容納常用小物。

▼▼▼按圖看CAFUNÉ的款式推介，官方網站顯示駝色款已售罄？▼▼

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▼▼▼同場加映｜CHANEL化妝箱手袋瀰漫一份懷舊又時尚的氣息，按圖看款式與價錢，中古Vanity Case二手市場有價有市？（延伸閱讀）▼▼▼

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