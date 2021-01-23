撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-01-23 16:27

【名牌手袋】蔡卓妍、楊丞琳、宋熙年等女星，不時分享新款手袋，近年流行belt bag（腰包），款式小巧之餘價格更親民。新一年，購入新手袋獎勵自己過去一年的辛勞，不失為一個好選擇。要是budget不高，或可考慮Belt Bag款式，成為你的名牌入門手袋。

▼▼▼楊丞琳、蔡卓妍 （阿Sa）等女星也愛使用Belt Bag，按圖看她們的襯法▼▼▼

Belt Bag主打一袋多用

Belt Bag於80年代紅極一時，不過近年又再興起，人氣可謂有增無減。使用方法多變，除以傳統繫於腰間的揹法，更可當作斜揹袋使用，比平日斜揹袋的肩帶長度更短，更適合小個子女生。另外，不論是搭配斯文的裝束或運動裝，都能帶來造型感，增添時尚氣息。

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