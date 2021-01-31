性格分析︳胸圍款式與穿着方式反映個性 揀「後扣式」做事有條理

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-01-31 13:00

胸圍是最貼身的衣物，舒適度十分重要。在購買胸圍時，你又會先考慮其款式還是功能性？你又喜歡那種扣法？但原來...胸圍款式與穿着方式也可反映個性？

胸圍款式的喜好和穿着方式，或多或少都能反映個性。(Victoria's Secret)

美國肢體語言和行為學家Patti Wood曾分享，除平日的肢體語言能分析出一個人的性格，女生們對胸圍款式的喜好和穿着方式，或多或少都能反映她的個性，並可分類為5種類型的人：支持者、行動派、推動者、完美主義者，以及自由思考者。

▼▼▼按圖看胸圍款式，以及穿着方式如何反映性格▼▼▼

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資料來源：YourTango

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